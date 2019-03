"No puede ser": la comentada frase de Pablo Casado a un profesor universitario

El presidente del PP, Pablo Casado, participó este sábado en un acto sobre Igualdad y Familia organizado por su partido en Cartagena (Murcia).

Allí, Casado puso en valor la figura de su secretario general, Teodoro García Egea, "un murciano de pro que siempre lleva a su tierra en el corazón".

Y contó una anécdota vivida minutos antes del acto con Alejandro Díaz Morcillo, rector en la Universidad Politécnica de Cartagena, que fue profesor de García Egea cuando éste estudió la carrera de Ingeniería Industrial.

"Como me decía el rector: oye, que yo he sido el profesor de microondas de Teo. Y yo, por un momento he dicho, ¡pero si no sabe cocinar! Y dice, no, de microondas de la carrera de ingeniería. Y digo, bueno, eso sí sabe".

Puedes ver el momento en este vídeo a partir del minuto 34:55.

La anécdota ha sido recogida este fin de semana por el periódico La Verdad de Murcia y compartida en Twitter por el usuario @cantonalismemes.

Pablo Casado está dejando a Rajoy a la altura de un premio Nobel pic.twitter.com/SZguF0bMLA — Murcian Canton Memes (@cantonalismemes) 10 de marzo de 2019

Y ha generado un considerable cachondeo:

-Y este fue mi profesor de Lengua.

+Pero si tu no sabes tocarte la nariz con ella. pic.twitter.com/Sf755yjkcB — Murcian Canton Memes (@cantonalismemes) 10 de marzo de 2019

Jajajajajajaja — Eduardo Casado (@educasado) 10 de marzo de 2019

Lo de el Profesor Morcillo les ha quedado muy a lo Mortadelo y me encanta! 😍 — Abstemio (@abstemione) 10 de marzo de 2019

No puede ser. Este tio es una autoparodia o envia a joaquin reyes a los puestos de subcontratado @jerofdez73 — Leantros #TorraNotMyPresident (@Kataphraktes) 10 de marzo de 2019

Meteorito, extínguenos ya. No merecemos vivir🤦‍♀️ — Laura (@Laura_Garcia_G) 10 de marzo de 2019

Ni los hermanos Marx lo supera!! — Miguel del Puerto (@Migueldelpuerto) 10 de marzo de 2019

He tenido que buscarlo porque no me lo creía. Y sí, es real: https://t.co/nrw8SkrjSj https://t.co/pspqLBRNkT — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) 10 de marzo de 2019