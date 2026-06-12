Huevos revueltos cremosos en 45 segundos: el truco del microondas con un ingrediente inesperado que ya tienes en la nevera

Los huevos revueltos son uno de los desayunos más populares por su sencillez y valor nutritivo, pero conseguir que queden cremosos suele requerir tiempo, paciencia y una cocción lenta en la sartén. Ahora, un método que triunfa en redes sociales promete obtener un resultado similar en menos de un minuto y con ayuda de un ingrediente que casi nunca falta en casa: la mayonesa.

El chef Joshua Weissman ha popularizado una receta que reduce la preparación de los huevos revueltos a apenas 45 segundos en el microondas. La clave, según explica, no está en añadir mantequilla o nata, sino una cucharada de mayonesa a la mezcla.

Aunque la combinación pueda parecer extraña a primera vista, tiene su lógica. La mayonesa está elaborada principalmente con huevo y aceite, dos ingredientes que aportan untuosidad y ayudan a conseguir una textura más suave. Además, suele contener un toque de acidez procedente del vinagre o del zumo de limón, un detalle que puede contribuir a que los huevos no se cuajen demasiado rápido y mantengan una consistencia más tierna.

La receta no puede ser más sencilla. Solo hacen falta dos huevos, una cucharada de mayonesa, sal y pimienta al gusto. Se baten todos los ingredientes en un bol hasta obtener una mezcla homogénea y se vierten en un recipiente apto para microondas.

Después, basta con cocinar la preparación a máxima potencia entre 45 y 60 segundos. Una vez transcurrido el tiempo, se recomienda dejar reposar los huevos durante unos 30 segundos antes de removerlos ligeramente con un tenedor. El objetivo es retirarlos cuando todavía conserven un aspecto ligeramente húmedo en la superficie, ya que el calor residual terminará de cuajarlos.

El resultado son unos huevos revueltos más cremosos y jugosos sin necesidad de ensuciar una sartén ni pasar varios minutos frente a los fogones. Para quienes tienen las mañanas ajustadas, este truco puede convertirse en una alternativa rápida para preparar un desayuno caliente en cuestión de segundos.

El chef propone incluso utilizarlos como relleno para un sándwich de desayuno. Su sugerencia consiste en acompañarlos con mortadela dorada brevemente en la sartén, queso americano fundido y pan tostado, aunque los huevos también pueden servirse sobre una tostada o disfrutarse solos.