El gesto de un joven migrante con León XIV en Canarias que no para de compartirse

Un chico saluda al papa León XIV durante un encuentro con migrantes en La Laguna (Tenerife)

La visita del papa León XIV a España está dejando momentos de todo tipo. Además de la los baños de masas y los espectáculos a los que ha asistido durante estos días, el pontífice también ha sido noticia por su buena sintonía con los más jóvenes.

Este viernes, durante un encuentro con migrantes en La Laguna (Tenerife), León XIV ha repetido un gesto que ya hizo en Madrid desde el Papamóvil. En esta ocasión, el papa lo ha hecho junto a Mbacke Ndiaye, un joven senegalés que recitó un poema sobre el escenario.

Se trata del gesto viral "six-seven", muy popular entre jóvenes en TikTok y otras redes sociales. Se realiza con las palmas de las manos hacia arriba, y se van moviendo alternadamente, como calibrando algo o como queriendo decir "más o menos".

Entre risas, y después de que el joven migrante se lo propusiera, León XIV accedió a hacer este gesto que ha realizado durante toda su estancia en España, convirtiéndose sin duda en una de las anécdotas de su viaje.

El papa en Canarias

La visita del papa León XIV a Canarias está siendo la última etapa del viaje por España del papa León XIV. Su paso por las islas estuvo marcada por la crisis migratoria, pues Canarias es una de las principales puertas de entrada a Europa desde África.

El viaje comenzó en Gran Canaria, donde el Papa aterrizó y se trasladó directamente al puerto de Arguineguín, un lugar simbólico por la llegada constante de migrantes. Desde allí lanzó un mensaje muy directo sobre la necesidad de defender la dignidad humana.

Este viernes ha llegado Tenerife, donde ha vuelto a centrarse en la realidad migratoria. León XIV ha visitado el centro de acogida de Las Raíces, uno de los más importantes de las islas, y se ha reunido con organizaciones y colectivos que trabajan en la integración de migrantes.