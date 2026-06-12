Un ingeniero para dominarlos a todos: Jeff Bezos quiere crear una IA que invente y desarrolle productos complejos en mucho menos tiempo que un humano

Jeff Bezos quiere crear al mejor ingeniero del planeta. Y pretende hacerlo a través de su startup de inteligencia artificial, Prometheus, con la que ya ha recaudado 12.000 millones de dólares y alcanzado una valoración de 41.000 millones.

El objetivo es conseguir su propio "ingeniero artificial", un modelo de IA súper avanzado que sea capaz de automatizar gran parte del trabajo de ingeniería, desde el diseño hasta la producción. De este modo, podría inventar nuevos motores, chips o medicamentos en mucho menos tiempo del que tardaría una persona o un equipo.

Esto encaja con los objetivos de Prometheus, que busca aplicar la IA no a chatbots, sino a la economía física en ámbitos como la manufactura, la aeronáutica o el farmacéutico.

Los nuevos modelos de IA que consiga poner en marcha Prometheus pueden suponer una preocupación para profesionales del sector de la ingeniería, aunque el propio Bezos sostiene que no va a traducirse en una pérdida de empleos y que será positivo para la sociedad. "Toda la riqueza social se basa en la invención, hace seis mil años, alguien inventó el arado y todos nos enriquecimos. Mucho después, alguien inventó la máquina de vapor y todos nos enriquecimos", expuso en una entrevista con el New York Times.

Según Bezos, este tipo de invenciones serán capaces de mejorar el nivel de vida. Además, aumentarán la productividad y precisarán de una mayor mano de obra. Obviamente, no todos están de acuerdo con estas afirmaciones.

Por qué esta nueva IA es diferente

En el caso de que el "ingeniero artificial" de Prometheus salga adelante, los modelos de IA (o, al menos, este modelo de IA) entrarían en una fase distinta a la actual. Podrían llevar a cabo tareas mucho más avanzadas, por ejemplo:

Resolver problemas del mundo real.

Reducir drásticamente el tiempo entre idea y fabricación.

Crear herramientas que funcionen como un “ingeniero completo”, no solo como asistente.

Podría, eso sí, generar no pocos dilemas éticos, especialmente los relacionados con la pérdida de empleos, la dependencia tecnológica, la deshumanización o la concentración del poder en varias empresas. Los expertos también acusan a Prometheus de falta de transparencia, pues la compañía no ha revelado cómo entrena o construye su IA.