Manuel Carrasco no se muerde la lengua y deja así de clara su opinión sobre la prioridad nacional de Vox

El cantante andaluz Manuel Carrasco fue uno de los dos invitados junto al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla al estreno del programa El perro andaluz, que conduce el humorista y presentador andaluz Manu Sánchez en TVE.

En la entrevista con el artista onubense, uno de los más prestigiosos a nivel nacional, este fue preguntado por la prioridad nacional que ha promovido Vox para sus pactos con el PP en regiones como Extremadura o Aragón y que ha llevado al debate nacional en el Congreso.

"Creo que no tiene razón de ser. Creo que todos cabemos con una regularización, evidentemente, la que sea, porque tendría que haberla, pero en este mundo todo está muy globalizado y creo que hay que tener mucha sensibilidad con el que está peor y con el que puede menos", afirmó el cantante.

Carrasco apostilló que el propio pueblo andaluz fue emigrante. "Nosotros mismos. Andalucía, en concreto, fue un país...", estaba diciendo el artista, cuando Sánchez añadió que lo había dicho bien al utilizar el término país. "Lo has dicho bien, lo has dicho bien, Manuel, caliéntate que estamos hoy para eso. Los Estados Unidos de España", saltó el presentador.

Entonces, el artista prosiguió con su respuesta: "Fuimos emigrantes, fuimos a buscarnos las papas a otros lugares. Jugar con eso me parece ruin. Me parece que además necesitamos a la gente que viene de bien aquí, eso enriquece a nuestra cultura y creo que además nos hace mejores y mejores personas también".

"Así que evidentemente en contra de toda la gente que utiliza eso como arma arrojadiza", sentenció Carrasco, mientras Sánchez zanjó con un "palabra de Manuel Carrasco".

Para este primer programa en TVE, Sánchez ha reunido una cifra de espectadores de casi 1,3 millones logrando un gran 15,1% de cuota de pantalla. Además, en datos de audiencia acumulada, los espectadores que en algún momento con este programa fueron 4,1 millones de seguidores.