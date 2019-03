La queja sobre la realidad de las tallas de ropa en una representativa foto

"En el caso de que alguna vez te hayas preguntado por qué las mujeres nos frustramos con las tallas de nuestras prendas de ropa: cada par de pantalones que aparecen en la foto son una talla 12". Es la queja de una tuitera en su cuenta de Twitter, en la que ha colgado una representativa foto del problema de las tallas en la ropa femenina.

En la imagen se pueden ver hasta siete pantalones vaqueros de diferente color y tamaño. Lo destacable es que, a pesar de que algunos son mucho más grandes que otros, todos son de la misma talla, a pesar de que hay grandes diferencias en el tiro del pantalón y la zona de los muslos.

Incase you've ever wondered why women get so frustrated with our clothing sizes - every pair of jeans pictured, is a size 12 pic.twitter.com/V88JAPQZTI