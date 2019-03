El cabreo ha sido mayúsculo. La decisión de Paulina Rubio en la batalla final de La Voz (Antena 3) ha horrorizado no ha gustado a los espectadores, que este lunes han mostrado su enorme indignación con la mexicana atacándola en Twitter.

La intérprete decidió prescindir de Andrés Balado, que se habían batido en duelo con Ángel Cortés interpretando You are so beautiful de Joe Cocker, y muchos muchísimos no apoyaron su expulsión. Porque para esos muchos, Andrés era LA VOZ.

"Cuando yo tomo decisiones por mis instintos no me equivoco, cuando la hago con la cabeza siempre meto la pata", dijo la cantante, después de que la presentadora Eva González apuntase lo complicado de la situación.

Lo que decimos cada vez que nos ponen un tipo test por delante en la universidad. Todos somos Paulina. #LaVozBatalla pic.twitter.com/rUleYqTwdw — Popitas (@popitas) 11 de marzo de 2019

"Lo voy a hacer por mis instintos, siempre hay nuevas voces pero el que insiste es el que la gente recuerda. Acuérdense de esto. Ángel estás en mi equipo", dijo Paulina Rubio, a la que inmediatamente le empezaron a llover los ataques en redes. [Minuto 10:00 del vídeo]

Andrés se fue entre aplausos y con las palabras de apoyo de Karol G, asesora de Antonio Orozco en su equipo. Antes de irse, el coruñés interpretó Purple Rain de Prince.