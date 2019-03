Desarticulada una banda criminal especializada en estafas por internet

La Policía Nacional ha desarticulado en San Fernando (Cádiz) una organización criminal especializada en estafas por de internet, en una operación en la que fueron detenidas veinte personas e investigadas más de cien.

Según precisa la Policía en una nota de prensa, la investigación comenzó hace varios años tras tener conocimiento de la posible existencia de una organización que se dedicaba a estafar a compradores de segunda mano a través de internet por todo el país, aunque operaban desde San Fernando.

Los agentes pudieron comprobar que en la organización usurpaban la identidad de otras personas para vender productos inexistentes, y que para dar credibilidad a sus publicaciones, republicaban anuncios reales ya existentes en la misma aplicación de compraventa o en otra similares.

Avanzada la investigación, la Policía descubrió que los investigados recopilaban anuncios verdaderos en portales de internet para obtener información original sobre los artículos que después vendían como suyos.

Se hacían pasar por compradores de estos productos y les solicitaban copias digitales de las facturas, recibos o garantías, e intentaban hacerse con una copia del documento de identidad del comprador legítimo.

Esa documentación es la que usaban posteriormente para hacerse pasar por los vendedores reales y acreditar así una falsa disponibilidad de los artículos falsos que se ofertaban, dándose de alta con identidades ficticias en escaparates de comercios digitales.

La Policía señala que los estafadores, para ganarse la confianza de los posibles compradores, enviaban copias de documentos de identidad reales que habían conseguido previamente y de manera fraudulenta.

A su vez, les pedían a cambio a sus víctimas fotografías sujetando el DNI con la excusa de "mándame tu DNI, es que no me fío, ¿sabes? Ya me han estafado otras veces", apunta la Policía.

Para finalizar con la compra de los falsos productos, los estafadores solicitaban el dinero a los perjudicados a través de transferencias a cuentas bancarias o a nuevas modalidades de envío de dinero en la banca digital.

Los agentes han detectado más de 200 cuentas bancarias y giros postales.