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La petición de Gabriel Rufián a Mónica Oltra en Valencia: "Ayuda a meter en la cárcel al psicópata y asesino de Mazón"
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La petición de Gabriel Rufián a Mónica Oltra en Valencia: "Ayuda a meter en la cárcel al psicópata y asesino de Mazón"

El diputado de ERC se lo ha pedido a la candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia en un acto.

Juan De Codina
Juan De Codina
Gabriel Rufián y Mónica Oltra en un acto en Valencia.
Gabriel Rufián y Mónica Oltra en un acto en Valencia.YT: Compromís.

Gabriel Rufián ha acudido este viernes a un acto en el Parque de Cabecera de Valencia, aspirando a encabezar una lista unitaria de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales. Lo ha hecho junto a Mónica Oltra, candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia.

En Valencia no olvidan. Rufián tampoco. Preguntado sobre si se sienten arropados por la gente, el diputado de ERC ha sido muy claro al señalar que todo lo bueno que ha pasado en España ha sido gracias a la gente: "Aquí nadie desde ninguna institución ha regalado nada, ha sido por la presión de la gente".

Ha querido poner un ejemplo haciéndole una petición a Oltra: "Le pido que ayude, y lo hará, por ejemplo, a meter en la prisión al psicópata y asesino de [Carles] Mazón". El aplauso del parque ha sido atronador, recibiendo incluso vítores de los asistentes.

El "homicidio imprudente"

Ante una descripción tan tajante, incluso se ha retractado en cierta medida y ha matizado: "Diréis, hombre, las formas, las formas, no le llames asesino. Por su inacción, por no estar donde debía estar, los inútiles con los que compartía gobierno no hicieron absolutamente nada, por lo que es un homicidio imprudente".

"Y dos. Es bastante de psicópata presentarse en el funeral de la gente que ha muerto gracias a que no estabas donde tenías que estar por la cara. Es bastante de psicópata", ha descrito Rufián, siempre cristalino. Además, también le ha pedido a la candidata de Compromís —porque cree que puede hacerlo— que "nos una, porque nos puede unir, porque Valencia puede ser el reflejo de muchas cosas".

"Si ahora no aprovechamos la oportunidad histórica que tenemos de dejar al lado nuestras miserables diferencias del pasado y del presente, si no somos capaces de unirnos en frentes comunes para mandar afuera no solo a una mafia y ladrones, sino también a gente que ha permitido por su inacción que muera gente trabajadora por la cara. Si no somos capaces de hacerlo, apaga y vámonos", ha rematado.

Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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