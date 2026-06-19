Prohibido fumar en el Parque Nacional del Teide: no se podrá hacer en ninguna zona

No puede faltar en la visita a los espacios naturales más espectaculares de España una visita por el Parque Nacional del Teide, en Tenerife. El paisaje volcánica que rodea a nuestra montaña más alta es único.

El Cabildo de Tenerife ha acordado prohibir fumar en todo el ámbito territorial del Parque Nacional del Teide como medida de prevención frente al riesgo de incendios forestales, tras los últimos fuegos registrados en espacios protegidos de la isla, presuntamente originados por colillas.

La resolución -firmada por la consejera de Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez- establece que no se podrá fumar en espacios abiertos del parque, incluidos senderos, pistas, miradores, áreas recreativas, aparcamientos, zonas de estacionamiento, áreas de descanso e instalaciones de uso público, salvo en aquellas edificaciones cubiertas donde esté expresamente permitido, según ha informado este viernes el Cabildo en un comunicado.

El objetivo es evitar incendios

La medida busca eliminar una de las principales causas de ignición en un espacio natural de alto valor ecológico, paisajístico y científico. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala en la nota que en las últimas semanas se han producido tres incendios en espacios protegidos de Tenerife, presuntamente originados por colillas.

Añade que los fuegos han afectado principalmente a formaciones de retama y rosalillo, dos especies endémicas de las cumbres de la isla, y considera que estos episodios evidencian que "una simple negligencia puede tener consecuencias graves sobre ecosistemas únicos y especialmente vulnerables al fuego".

Dávila explica que la decisión responde a la necesidad de reforzar las medidas preventivas en un entorno especialmente sensible, caracterizado por la elevada afluencia de visitantes, unas condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego y una vegetación con alta disponibilidad para arder.

Fumar constituye una de las principales causas de los incendios forestales registrados en el entorno

La resolución recuerda, además, que el hábito de fumar constituye una de las principales causas de los incendios forestales registrados en el entorno del Parque Nacional, ya sea por el abandono de colillas, su lanzamiento desde vehículos o su manipulación inadecuada.

Asimismo, establece que las personas visitantes, usuarias, trabajadoras o que desarrollen actividades autorizadas dentro del Parque Nacional deberán respetar la prohibición durante toda su permanencia en el espacio protegido. El Cabildo hace un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía para contribuir a la conservación del Parque Nacional del Teide y garantizar su preservación.