Waterwind, la primera y única ‘foodtruck’ de España que cuenta con la acreditación de restaurante ecológico

Son 15 los establecimientos que ya cuentan con el distintivo de ‘Restauración Ecológica’ que otorga CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) y que acredita el origen orgánico de sus elaboraciones. Una norma pionera en España y a la que, poco a poco, se van sumando nuevos locales.

Este sello se obtiene tras un proceso que conlleva la verificación de proveedores, instalaciones, elaboraciones, controles de temperatura, limpieza, revisión documental y otros criterios auditables a través de una hoja de ruta técnica muy bien definida. Así, distingue la calidad en origen y la apuesta por lo orgánico de unos negocios hosteleros que son cada vez más demandados por un perfil de cliente que no solo busca originalidad, sabor, excelencia y elaboraciones de calidad, sino también una mirada hacia la sostenibilidad, unos platos elaborados con materias primas libres de químicos y un giro hacia las raíces y la producción de cercanía, que es uno de los principios de esta nueva forma de entender la gastronomía.

Entre estos 15 negocios de restauración hay dos restaurantes con estrellas Michelin, una casa de comidas, un catering y una foodtruck, Waterwind, en manos Philips Gilbert y Berta Pérez.

La primera y única foodtruck de España que cuenta con la acreditación de restaurante ecológico, ofrece platos y raciones 100% orgánicas en mercadillos ecológicos, especialmente de Cádiz y Málaga, por los que van rotando de semana en semana. Croquetas de calabaza al curry, rollitos de jackfruits o lentejas con salsa vegana son algunas de sus deliciosas propuestas.

"Compramos los productos en los mismos mercadillos ecológicos en los que luego servimos la comida" explica Pérez, que asegura que queda mucho por hacer en el terreno de la concienciación. "No podemos continuar metiendo pesticidas y químicos en lo que luego comemos”, señala destacando que el esfuerzo por conseguir la acreditación de que eres orgánico merece la pena porque luego se ve recompensado.

Por otro lado, la historia del chef Philips Gilbert es una de esas trayectorias singulares que merece ser contada Su pasión por la cocina la descubrió gracias a un cocinero siciliano para el que trabajó. Después se marchó a trabajar de voluntario en la cocina de un colegio de India durante seis meses y aprendió del recetario hindú a hacer pan, currys, dulces... Continuó estudiando, aprendiendo y sumando experiencias en cocinas hasta que llegó a las del restaurante Clividen House, un hotel de cinco estrellas donde acuden políticos, actores, príncipes europeos, cantantes...

Después de cuatro años decidió echar el freno al estrés de este exclusivo restaurante y dejarlo todo para hacer voluntariado en una granja de agricultura ecológica en Escocia. Allí se hizo vegetariano y allí conoció a su pareja y socia, Berta Pérez, con la que decidió viajar a Barcelona y empezar a trabajar en L’Hortet, restaurante vegetariano de referencia en la Ciudad Condal.

Fue en 2018 cuando la pareja decidió dar el salto y arrancar su proyecto sostenible de foodtruck ecológica y vegetariana que, ocho años después, luce orgulloso el distintivo 'Restauración Ecológica'.