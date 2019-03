El despiste de Toñi Moreno en un taxi de Madrid

Toñi Moreno asegura ser un desastre. Lo ha confesado después de su despiste en un taxi de Madrid que le ha obligado a pedir ayuda por Twitter. La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro) ha escrito un mensaje para recuperar un objeto perdido.

"Soy un desastre. Acabo de dejar mi maleta en el taxi que he cogido desde Atocha a mi casa. No tengo referencia del taxista... es un señor muy simpático con barba, que me ha llevado en una ocasión más. Por favor si eres tú, ponte en contacto por redes conmigo. ¡¡¡Gracias!!!", ha escrito Toñi Moreno.

La presentadora ya está recibiendo la ayuda de muchos de sus seguidores, algunos de ellos taxistas que se están poniendo en contacto con sus compañeros para encontrar la maleta. Además, le han facilitado la aplicación del Ayuntamiento para dar el aviso a objetos perdidos.

Desde luego, buenas intenciones no les faltan a los fans de la presentadora, que ya están esperando su próximo tuit confirmando que ha recuperado la maleta.