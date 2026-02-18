El Atlético, incapaz de rematar en Brujas, despercidia su ventaja por dos veces y empata 3-3

Un vaivén constante para dejarlo todo como estaba al principio. El Atlético no ha podido pasar del empate 3-3 ante el Brujas en la ida de los dieciseisavos de final y deberá apoyarse en su Metropolitano para rematar en la vuelta.

El resultado, sin ser del todo malo, es negativo por cómo se desarrolló el partido. Porque los de Simeone se fueron al descanso en franca ventaja, con un 0-2 que el Brujas remontó con rapidez a la vuelta de vestuarios.

Y ya en el último tramo del partido, un golpe de suerte en forma de autogol del defensa local Ordóñez volvió a poner en ventaja al Atlético... pero otra vez la victoria se hizo imposible. Al filo del descanso y tras revisión del VAR, el Brujas hizo la igualada, para dejarlo todo pendiente de la vuelta en Madrid.