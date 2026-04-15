Alcaraz se retira del Conde Godó por una lesión de muñeca: "Es una lesión un poquito más seria de lo que esperábamos"

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, se ha dado de baja este miércoles del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó debido a sus problemas en la muñeca derecha, según ha confirmado el propio jugador ante los medios.

El murciano, finalista en la pasada edición del torneo barcelonés, se hizo daño en la articulación en su estreno de este martes ante el finlandés Otto Virtanen y se había saltado el entrenamiento de este miércoles en las instalaciones del RCTB-1899 de Barcelona.

Aunque tenía que jugar el jueves ante el checo Tomas Machac, el de El Palmar ha optado por no arriesgar, aunque este abandono le impedirá recuperar el número uno que había perdido el pasado domingo en Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner.