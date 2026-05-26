Alexia Putellas se va del Barcelona tras 14 temporadas para la historia

Es el fin de una etapa que trasciende a sí misma. Alexia Putellas ha comunicado este martes su adiós al Fútbol Club Barcelona tras 14 años en los que lo ha ganado todo.

La gran capitana culé y referencia fundamental para entender el fútbol femenino de hoy finaliza su contrato el próximo 30 de junio y, tras muchos rumores, ya lo ha dejado claro en su Instagram: se va. Lo hace con un último 'regalo', la Champions League ganada el sábado en Oslo.

A sus 32 años, la de Mollet del Vallès quiere un 'último baile' con otros colores y con otros aires. Solo ella sabe cuánto durará la melodía, pero nadie aparta la vista del reto mayúsculo del próximo verano, el Mundial de Brasil 2027 para el que España aún está en vía de clasificación.

14 años con la camiseta del Barça han dado para mucho, sobre todo en términos de palmarés, aunque su figura sea igual de brillante o incluso más como referente social. 4 Champions League, 10 Ligas, 11 Copas de la Reina y 6 Supercopas con el Barça, con una evidencia de imbatibilidad en competiciones caseras desde hace años.

Con la selección española ha alzado nada menos que un Mundial y dos Ligas de Naciones, a los que añadir numerosos galardones individuales, entre ellos dos Balones de Oro que le reconocieron como la mejor jugadora del mundo en 2021 y 2022. Fue la primera mujer en conseguir repetir semejante honor, antes de la irrupción en tromba de su 'sucesora', Aitana Bonmatí, que ya lleva tres.

Magia constante en el centro del campo, con un regate y una inteligencia de juego al alcance solo de las elegidas, Alexia es una devoradora de estadísticas. Porque en sus 507 partidos con el Barcelona ha celebrado 233 goles, mientras que con la selección es la jugadora con más internacionalidades, 145, y segunda máxima goleadora gracias a sus 40 dianas.

El anuncio, que muchos temían, ha llegado en un momento muy concreto, tras la consecución de la Champions League y en la previa del último partido de la temporada del Barcelona en casa. Será este miércoles por la tarde, ante la Real Sociedad, en un encuentro del todo intrascendente en lo deportivo porque el Barça se aseguró su enésima liga hace ya semanas y previsto en el Johan Cruyff, el 'segundo' campo culé y estadio habitual de los partidos de Liga F. Pero siendo el último día de Alexia en 'casa', la dimensión del evento se multiplicará.