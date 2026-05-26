Mucho más que una estrella en el campo: por qué Alexia Putellas es 'la reina'

Alexia Putellas se va. La capitana y figura clave del archilaureado Fútbol Club Barcelona femenino ha anunciado su salida del Barça tras 14 años de imborrable legado, rumbo a nuevos retos en Inglaterra. El adiós en un Camp Nou decorado para la ocasión deja una marca indeleble tanto en el club culé como en la Liga F Moeve española, que pierde a un activo futbolístico extraordinario y a un referente social único.

Porque desde que fichara en 2012, procedente del Levante (y un año antes del Espanyol), y especialmente en el último decenio, Alexia Putellas ha revolucionado el fútbol español e internacional hasta convertirse en un icono tanto más grande fuera del campo de lo que es dentro de él. Porque desde hace años, niñas y no tan niñas ya no quieren ser como Beckham, sino como Alexia.

Ganadora de todo con la camiseta del Barça y de un histórico Mundial (y dos Ligas de las Naciones) con España, 'la reina' quiere reinventarse a sus 32 años. Ni hablar de una retirada que llegó a temerse tras la gravísima lesión de ligamentos un día antes de arrancar la Eurocopa 2022. Aquello no fue el fin, sino un nuevo comienzo en la carrera de la mítica '11', coronada por su amiga y antigua compañera Jenni Hermoso tras ganar la Copa del Rey en 2021

Resulta fácil quedarse en el palmarés. Hay decenas de argumentos, tanto colectivos como individuales, pero el impacto de Alexia Putellas va bastante más allá. Y fue precisamente en su peor momento, tras la lesión que le dejó sin Euro tras ganar el Balón de Oro, cuando consiguió redimensionar su figura como referente social.

Lejos de venirse abajo, la catalana pudo dar forma a su gran proyecto paralelo, la creación de Eleven Foundation, una entidad sin ánimo de lucro para abrirle puertas en el fútbol a niñas "de entre 6 y 18 años" sin los recursos suficientes para poder pensar en el balompié. Porque, como reza el 'manifiesto fundacional' de su organización, existe la doble "urgencia y necesidad de abordar una carencia social", la del acceso al fútbol, pero entendido siempre "no solo como un deporte, sino como una herramienta de crecimiento personal, con un impacto positivo y transformador en la sociedad".

Espoleada por su liderazgo con el balón, con la llegada del primer Balón de Oro en 2021, Alexia ha ido creciendo como 'marca' en sí misma. La jugadora catalana ha pasado a ser la cara de numerosas campañas publicitarias, rompiendo también ahí los históricos 'techos de cristal' de los lugares comunes de todo deportista.

Alexia es hoy imagen de multinacionales y gigantes tan diversos como Pepsi, Samsung, Allianz, Cupra o CaixaBank, a los que sumar sus campañas y productos personalizados de Mango y Nike. Su impacto viral es indudable, con más de 3'3 millones de seguidores solo en Instagram, donde se ubica en el podio de jugadoras con más tirón.

En las buenas y en las malas

Pero Alexia Putellas no ha sido únicamente la 'cara' y la 'voz' del fútbol femenino en los buenos momentos. También ha dado el paso de 'capitana' en los malos, como ocurrió con el histórico triunfo de España en el Mundial, ensombrecido de inmediato por el llamado 'caso Rubiales' y su beso no consentido a Jenni Hermoso en la celebración.

Aquella situación fue agigantándose hasta amenazar con partir en dos a la selección. Fue Alexia Putellas la que lideró la reacción de las jugadoras con el mítico 'Se acabó' que acabó siendo un movimiento en sí mismo. La implicación de la centrocampista de Mollet del Vallès fue total, haciendo fuerza para reclamar unos cambios en la federación que llegaron poco después, incluida una postrera dimisión de Rubiales entre ultimatums de unas jugadoras que se volcaron con Jenni, siempre con el ascendente que suponía el liderazgo de Putellas.

También fue la catalana una de las más atacadas en redes y otros espacios por su posicionamiento activo en la causa, pese a lo cual nunca evitó la exposición, tanto en redes como en comparecencias de prensa o eventos sociales.

La 'premio a la Mujer Más Influyente del Deporte' por El HuffPost en 2024 busca ampliar horizontes, sin perder de vista el reto mayúsculo del próximo verano. Un Mundial al que espera llevar a España —aún en fase clasificatoria— para revalidar el éxito y el impacto logrado en 2023.