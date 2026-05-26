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Mucho más que una estrella en el campo: por qué Alexia Putellas es 'la reina'
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Mucho más que una estrella en el campo: por qué Alexia Putellas es 'la reina'

La doble Balón de Oro y referente del fútbol femenino ha anunciado su adiós al Barcelona tras 14 años. Sin ella, la Liga F pierde un inmenso activo con el balón y sin él. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Alexia Putellas, en un posado 'real' tras ganar el Balón de Oro
Alexia Putellas, en un posado 'real' tras ganar el Balón de OroUEFA via Getty Images

Alexia Putellas se va. La capitana y figura clave del archilaureado Fútbol Club Barcelona femenino ha anunciado su salida del Barça tras 14 años de imborrable legado, rumbo a nuevos retos en Inglaterra. El adiós en un Camp Nou decorado para la ocasión deja una marca indeleble tanto en el club culé como en la Liga F Moeve española, que pierde a un activo futbolístico extraordinario y a un referente social único.

Porque desde que fichara en 2012, procedente del Levante (y un año antes del Espanyol), y especialmente en el último decenio, Alexia Putellas ha revolucionado el fútbol español e internacional hasta convertirse en un icono tanto más grande fuera del campo de lo que es dentro de él. Porque desde hace años, niñas y no tan niñas ya no quieren ser como Beckham, sino como Alexia.

Ganadora de todo con la camiseta del Barça y de un histórico Mundial (y dos Ligas de las Naciones) con España, 'la reina' quiere reinventarse a sus 32 años. Ni hablar de una retirada que llegó a temerse tras la gravísima lesión de ligamentos un día antes de arrancar la Eurocopa 2022. Aquello no fue el fin, sino un nuevo comienzo en la carrera de la mítica '11', coronada por su amiga y antigua compañera Jenni Hermoso tras ganar la Copa del Rey en 2021

Resulta fácil quedarse en el palmarés. Hay decenas de argumentos, tanto colectivos como individuales, pero el impacto de Alexia Putellas va bastante más allá. Y fue precisamente en su peor momento, tras la lesión que le dejó sin Euro tras ganar el Balón de Oro, cuando consiguió redimensionar su figura como referente social.

Lejos de venirse abajo, la catalana pudo dar forma a su gran proyecto paralelo, la creación de Eleven Foundation, una entidad sin ánimo de lucro para abrirle puertas en el fútbol a niñas "de entre 6 y 18 años" sin los recursos suficientes para poder pensar en el balompié. Porque, como reza el 'manifiesto fundacional' de su organización, existe la doble "urgencia y necesidad de abordar una carencia social", la del acceso al fútbol, pero entendido siempre "no solo como un deporte, sino como una herramienta de crecimiento personal, con un impacto positivo y transformador en la sociedad".

Espoleada por su liderazgo con el balón, con la llegada del primer Balón de Oro en 2021, Alexia ha ido creciendo como 'marca' en sí misma. La jugadora catalana ha pasado a ser la cara de numerosas campañas publicitarias, rompiendo también ahí los históricos 'techos de cristal' de los lugares comunes de todo deportista. 

Alexia es hoy imagen de multinacionales y gigantes tan diversos como Pepsi, Samsung, Allianz, Cupra o CaixaBank, a los que sumar sus campañas y productos personalizados de Mango y Nike. Su impacto viral es indudable, con más de 3'3 millones de seguidores solo en Instagram, donde se ubica en el podio de jugadoras con más tirón.

En las buenas y en las malas

Pero Alexia Putellas no ha sido únicamente la 'cara' y la 'voz' del fútbol femenino en los buenos momentos. También ha dado el paso de 'capitana' en los malos, como ocurrió con el histórico triunfo de España en el Mundial, ensombrecido de inmediato por el llamado 'caso Rubiales' y su beso no consentido a Jenni Hermoso en la celebración.

Aquella situación fue agigantándose hasta amenazar con partir en dos a la selección. Fue Alexia Putellas la que lideró la reacción de las jugadoras con el mítico 'Se acabó' que acabó siendo un movimiento en sí mismo. La implicación de la centrocampista de Mollet del Vallès fue total, haciendo fuerza para reclamar unos cambios en la federación que llegaron poco después, incluida una postrera dimisión de Rubiales entre ultimatums de unas jugadoras que se volcaron con Jenni, siempre con el ascendente que suponía el liderazgo de Putellas

También fue la catalana una de las más atacadas en redes y otros espacios por su posicionamiento activo en la causa, pese a lo cual nunca evitó la exposición, tanto en redes como en comparecencias de prensa o eventos sociales. 

La 'premio a la Mujer Más Influyente del Deporte' por El HuffPost en 2024 busca ampliar horizontes, sin perder de vista el reto mayúsculo del próximo verano. Un Mundial al que espera llevar a España —aún en fase clasificatoria— para revalidar el éxito y el impacto logrado en 2023. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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