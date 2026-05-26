Ucrania es una potencia global en drones y Rusia intenta seguirle el ritmo: así son las nuevas torretas con "munición inteligente" que acaba de presentar

Rusia acaba de presentar una nueva arma para contrarrestar el poderío de Ucrania. Conocido a nivel internacional —aún más por los rusos— el dominio de Kiev en la gran batalla de drones, Moscú quiere contraatacar para no perder peso en las dos grandes batallas. Porque a la guerra en sí por el territorio ucraniano se suma la otra, la batalla tecnológica y de reconocimiento global.

El conglomerado estatal Rostec, fabricante clave en materia de Defensa, ha presentado recientemente una nueva torreta antidrones, una infraestructura armada fija que dispara proyectiles programables de 30 milímetros. Para Rusia, un enorme paso adelante y su entrada en este tipo de munición inteligente.

El nombre del sistema es ZAK-30 Citadel y, como detalla el medio Business Insider, está diseñado específicamente para luchar contra drones de ala fija y otros artefactos aéreos por medio de unos proyectiles explosivos cargados de metralla.

El ente público ruso detalló en su presentación que la base naval de la llamada 'ciudadela' —que puede girar y su cañón moverse en varias direcciones— despliega una variedad de sensores ópticos y de radar para detectar y rastrear los drones que se aproximan, lo que eleva la eficiencia del sistema.

Una vez detectado el 'enemigo', las espoletas a distancia de los proyectiles calculan cuando provocar la explosión en el "punto de detonación óptimo en función de la trayectoria del objetivo".

El salto cualitativo es evidente, presumen los fabricantes. Aseguran que "se necesitan muchos menos proyectiles de este tipo para destruir un solo objetivo que con la munición convencional".

Siempre de acuerdo con la versión del fabricante ruso, los nuevos sistemas antidrones ya se han probado en escenarios de combate y con una operatividad ininterrumpida; esto es, las 24 horas del día. Se espera ahora que la empresa lo presente de forma más pública en un gran foro de seguridad y defensa a celebrar en Moscú en los próximos días.