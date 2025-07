Ancelotti, condenado a un año de cárcel por defraudar a Hacienda en 2014

El exentrenador del Real Madrid, y actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha sido condenado a un año de prisión y a una multa de 386.000 euros por un delito de fraude contra la Hacienda Pública española correspondiente con el ejercicio fiscal 2014, mientras que ha sido absuelto de otro igual relativo a 2015.

Según ha trascendido, ha sido la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid la que ha confirmado la condena, que también le impide recibir ayudas o subvenciones públicas o recibir beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Durante el juicio, celebrado los pasados 2 y 3 de abril en la Audiencia madrileña, Ancelotti dijo que nunca pensó en defraudar a Hacienda y que él hizo lo que le dijeron el club y sus asesores, pidió su absolución y, en caso de ser condenado, solicitó que se le aplicara las circunstancias atenuantes de reparación del daño, al haber saldado la deuda con fecha de diciembre de 2021, y de dilaciones indebidas.

Durante la celebración del juicio, la Fiscalía pidió al juez una condena de 4 años y 9 meses de cárcel además de una multa de 3,1 millones de euros debido a que el fraude de Hacienda era superior al millón de euros.

Ante esta acusación, referente a los derechos de imagen, el entrenador italiano afirmó que "los entrenadores no son tan importantes" y aseguró que en su caso particular nunca le había dado importancia a sus derechos de imagen. "A mí sólo me importaba cobrar seis millones de euros netos. Yo quería seis millones netos y al final de la temporada tenía seis millones netos", afirmó Ancelotti en su declaración.