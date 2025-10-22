Champions: el Real Madrid logra un importante y trabajado triunfo ante la Juventus (1-0)

Bellingham celebra el gol de la victoria ante la Juventus en la jornada 3 de la fase liga de la Champions League 2025-2026

Tres de tres. El Real Madrid continúa contando sus partidos por victorias en la presente edición de la Champions League tras haber conseguido un valioso triunfo por 1-0 ante la Juventus gracias a un gol de Bellingham.

Tras un martes con más sombras que luces con las derrotas del Atlético de Madrid y del Villarreal y el solitario triunfo del FC Barcelona, la jornada de este miércoles sí que ha sonreído al fútbol español.

Más allá de la victoria del Real Madrid, en el turno de tarde el Athletic Club ha logrado sumar su primer partido ganado en la fase liga de la máxima competición europea al vencer por 3-1 al Qarabağ con un doblete de Guruzeta y un tanto de Robert Navarro.

Real Madrid 1-0 Juventus

El Santiago Bernabéu volvió a entonar el 'Hey Jude' casi siete meses después. Y es que Bellingham volvió a marcar en el feudo madridista, no lo hacía desde abril, para romper el muro de Di Gregorio, el mejor de los italianos, y hacer que su equipo llegue entonado y con pleno de triunfos este curso en el estadio madridista al Clásico de este domingo.

Al equipo merengue le costó mucho generar peligro, sobre todo en una primera parte más gris y sin claridad ofensiva y con un Kylian Mbappé desaparecido. Pero en la segunda mitad, el equipo blanco mejoró, parada salvadora de Thibaut Courtois mediante, y arrinconó al equipo italiano hasta que logró el gol para sumar 9 de 9 en la Liga de Campeones. Al partido, algo tosco en general, no le faltó la ocasión final para el empate de la Juventus, que Raúl Asencio, que acabó tocado, desbarató con una entrada.

La Juventus comenzó plantada en su frontal del área y muy compacta, con dos líneas en apenas 10 metros, para salir rápido al contragolpe, y fue así como dieron un par de sustos a Courtois y su defensa, lenta en los primeros repliegues. De hecho, el Belga fue el protagonista en el Real Madrid en el primer cuarto de hora con dos sensacionales paradas que sostuvieron a su equipo en el inicio del partido.

Ofensivamente, el club blanco comenzó muy previsible y sin crear apenas peligro. Solo un testarazo de Aurélien Tchouaméni en un córner inquietó al conjunto italiano. Poco a Poco, la 'Juve' se fue hundiendo y le era más complicado salir con clarividencia, y las ocasiones madridistas fueron cayeron, aunque sin la fortuna del gol. Brahim Díaz probó al meta del equipo italiano, aunque Tchouaméni era el más activo en el área rival, con hasta cuatro remates en la primera media hora.

El conjunto merengue seguía cercando a su rival, cada vez con más claridad y neutralizando cualquier oportunidad de correr de los italianos. Brahim y Güler crecían con el paso de los minutos, y Mbappé encendió al Bernabéu, primero con una gran ocasión que desbarató Di Gregorio, y después, con una jugada personal para asistir a Militao, encendió al Bernabéu al borde del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto de Igor Tudor salió más enchufado y con más energía, y estuvieron a punto de adelantarse en una galopada de Dusan Vlahovic de más de 50 metros, dejando atrás a Militao, pero Courtois volvió a sacar un pie salvador, en un aviso muy serio para el Real Madrid. Poco a poco, el partido se empezó a romper, con los riesgos que eso conlleva.

Pero esto espabiló al Real Madrid, que encontró el 1-0 en una jugada personal por la izquierda de Vinícius, quien remató colocado al palo, y el rechace lo mandó a la red un bien colocado Bellingham. El conjunto merengue encontraba su premio tras 20 remates. El conjunto merengue se mostró entonces más cómodo, y solo Di Gregorio impidió que la renta fuera mayor, con dos grandes paradas a Mbappé y Brahim en la misma jugada.

Sin embargo, el corto 1-0 impedía a Xabi Alonso dar descanso a algunas piezas con el Clásico en el horizonte cercano. Solo Arda Güler, pasado el minuto 70, se fue al banquillo. Más tarde lo hicieron también 'Vini' y Brahim, dejando claro el tolosarra que Franco Mastantuono tiene muchas papeletas de ser titular ante el FC Barcelona. El partido tuvo susto final, con un mano a mano de Openda que tuvo que salvar Asencio ya dentro del área.

Athletic Club 3-1 Qarabağ

El Athletic Club celebró este miércoles su primera victoria de la temporada en la fase liga de la Champions al superar (3-1) al Qarabağ en San Mamés, casi una final superada con la que los vascos siguen creyendo en su regreso a la gran aventura europea.

El cuadro vasco, que llevaba 11 años sin jugar la Liga de Campeones, estrenó su casillero de victoria y sumó además sus tres primeros puntos gracias a un doblete de Gorka Guruzeta y otro tanto de Robert Navarro. Tras perder los dos primeros partidos y en medio de una crisis de resultados en general, el Athletic no empezó bien contra el equipo azerí pero ni mucho menos tiró la toalla.

Los de Ernesto Valverde encajaron al minuto del encuentro de la tercera jornada europea, en un lío sonrojante entre Aitor Paredes y Aymeric Laporte que aprovechó Leandro Andrade para hacer el 0-1. Sin embargo, el plan no cambió en San Mamés, sino que incluso se reafirmó, la necesidad de ir al ataque hasta encontrar los goles.

Los 'leones' rugieron, como los 50.000 que acudieron a la Catedral, pero una vez más faltó puntería. Además, Iñaki Williams pidió el cambió en el primer tiempo, y su hermano Nico no estuvo fino. A Oihan Sancet también se le escapó más de una, hasta que un buen pase de Mikel Jauregizar dio la opción del mano a mano a Guruzeta, quien no perdonó para igualar antes del descanso.

Los locales volvieron con la misma intensidad al segundo tiempo y Valverde no dejó que bajara, metiendo cambios y frescura a la hora de encuentro. La entrada de Robert Navarro se dejó notar, con colmillo en busca de dar una renta que ya merecían los suyos, y a los cinco minutos mandó el balón a la escuadra para el 2-1.

Por momentos, los vascos dieron por solucionada la papeleta, pero el Qarabağ, que llegaba como revelación con dos victorias, metió más de un susto. Un posible penalti de Yuri, que no concedió el árbitro a los visitantes porque había balón de por medio, y una ocasión que sacó bajo palos el propio defensa local despertaron al Athletic.

Los 'leones' fueron a por la sentencia en los últimos minutos y Guruzeta confirmó la fiesta en San Mamés con un ajustado remate desde fuera del área. Una victoria en Champions que se resistía, para tomar el pulso a la competición y a la temporada, que falta les hace también en el irregular camino de la Liga.