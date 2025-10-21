Noche nefasta en Champions: El Arsenal aplasta 4-0 al Atleti y el Villarreal cae 0-2 ante el City

Noche de terror en Champions para los equipos españoles. El Atlético de Madrid ha sufrido una dolorosa derrota por 4-0 en su visita al Arsenal, y el Villarreal ha perdido por 0-2 en el Estadio de la Cerámica ante el Manchester City.

Por lo tanto, la única nota positiva de esta jornada europea de martes para el fútbol español ha sido el contundente triunfo por 6-1 logrado por el FC Barcelona en su encuentro frente al Olympiacos.

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha perdido este martes por un clarísimo 4-0 en su visita al Arsenal durante la jornada 3 de la fase de liga en la Champions League, un partido resuelto por la mayor intensidad de los locales en el arranque de la segunda mitad para descoser a su oponente con un doblete incluido de su delantero estrella Viktor Gyökeres.

Igual que en su anterior cita sobre suelo inglés, el equipo colchonero salió desubicado al Emirates Stadium. Parecía tener la mente en Sri Lanka u otro lugar recóndito en vez de en Londres, pero al menos no encajó goles tempraneros como ocurrió en Liverpool hace un mes. Eso sí, faltó muy poco para que Eberechi Eze abriera el marcador en el 5' con cierta fortuna.

Tras una rauda combinación, el Arsenal se plantó en la frontal del área visitante y Eze ejecutó un tiro que tropezó en un tobillo de Dávid Hancko y la parábola hizo que la pelota superase por alto a Jan Oblak y se estrellase en el larguero, si bien Declan Rice mandó por encima de ese travesaño el forzado disparo posterior al rechace de esa acción.

Los londinenses volcaban bastante su juego hacia el extremo derecho para que Bukayo Saka desesperase todo lo posible a Hancko, provocando que la zaga del Atlético se desajustase y que varios gunners se asomasen al ataque, como hizo Myles Lewis-Skelly con un zurdazo raso y lejano al cuarto de hora, pero que se marchó desviado.

No tardó en haber otro acercamiento local, con un pase de Eze al hueco para el esprint de Saka y que Oblak desbarató mediante una salida rápida a los pies del dorsal 7 del Arsenal. Los pupilos de Diego Pablo Simeone se afanaban por bascular, ya que Gabriel Martinelli por el extremo izquierdo y Viktor Gyökeres en la delantera eran otras amenazas constantes.

Para evitar sentirse como a merced de una boa constrictora, Giuliano Simeone intentó estirar el campo para el Atlético conforme se cumplía la media hora de encuentro. De una alta presión suya frente a una salida de David Raya de su portería, éste echó el balón a fuera de banda y el 'Cholito' sacó rápido para Julián Álvarez, quien falló a puerta vacía.

Cierto que el zurdazo de la 'Araña' a banda cambiada había sido rápido y mordido, pero la ocasión era pintiparada. Como respuesta, los de Mikel Arteta siguieron apretando y en el minuto 36 marcaron con un centro-chut de Saka que Martinelli remachó en el área pequeña, pero anulándose todo por estar el brasileño en fuera de juego a la hora de empujar la bola.

Antes del descanso, el mismo Martinelli tuvo otra oportunidad gracias a un cabezazo en escorzo, de difícil ejecución y peor puntería. Al regreso de los vestuarios, el conjunto madrileño asustó primero con un derechazo de Julián Álvarez desde fuera del área y cuya comba hizo que se estrellase en el larguero. Sin embargo, los gunners no lo acusaron en casi nada.

Desde el 57' en adelante, el Arsenal fue un torbellino y lo plasmó con cuatro goles en 13 minutos que destrozaron a su adversario. El 1-0 fue obra de Gabriel Magalhães cabeceando una falta bombeada por Rice desde el lado izquierdo al corazón del área colchonera y el 2-0 (min.64) lo marcó Martinelli con un derechazo a banda cambiada y que ajustó al palo largo.

Todo en ese tanto había nacido de una cabalgada de Myles Lewis-Skelly por la zona central hasta abrir como mejor opción a ese costado izquierdo. Se había quedado Gyökeres con ganas de recibir el pase, pero se desquitó enseguida con un doblete; el primer gol fue tras otro ataque vertiginoso donde aprovechó el barullo para colar un tiro mordido a la media vuelta.

Y la segunda diana del sueco, en el minuto 70, fue otro remate cercano y poco ortodoxo en una nueva jugada a balón parado que prolongó Gabriel de cabeza. El Atleti estaba noqueado y el 'Cholo' Simeone agotó los cambios, a la vista de que su triple sustitución en el 63' había sido infructuosa.

Saltó al campo Thiago Almada y dejó bonitos detalles, incluido un tiro con la zurda que repelió Raya. Pero obviamente el pescado estaba vendido y la afición local gozó del desenlace mientras en el bando contrario solo se veían caras largas. Con tres puntos se queda ahora el Atleti en la zona media de la tabla y con nueve puntos se colocan arriba los gunners.

Villarreal 0-2 Manchester City

El Villarreal CF continúa sin estrenar su casillero de victorias en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 después de caer este martes en el Estadio de la Cerámica por 0-2 ante el Manchester City inglés, superior durante casi todo el encuentro pese a no jugar a su mejor nivel.

El 'Submarino Amarillo' cierra su duro inicio de calendario con sólo un punto de nueve posibles. Recibía con alguna duda al equipo de Pep Guardiola tras tres partidos sin ganar, ya cuatro después de una noche en la que le faltó algo más de 'colmillo' y el querer faltarle más el respeto al campeón de Europa de 2023, donde Erling Haaland no faltó a su cita con el gol.

El Villarreal pagó cara sobre todo su falta de intensidad en los primeros 45 minutos ante un rival de mucho potencial y que casi siempre le dominó con bastante solvencia, salvo en un pequeño tramo en el que los locales apretaron y pudieron competirle mucho mejor a los citizens.

Marcelino García Toral apostó por un once con la vuelta de Juan Foyth junto a Renato Veiga para tratar de detener a Haaland, y con Pape Gueye, Thomas Partey y Santi Comesaña para intentar desactivar a un City, donde el lesionado Rodri Hernández recibió el homenaje por parte de su antiguo club con la insignia de oro, y buscar rápidas transiciones con Tajon Buchanan, Nicolás Pépé y Georges Mikautadze.

Pero el equipo inglés, que metía a John Stones de medio para tener superioridad, se hizo con el balón y fue una amenaza desde el principio con el 'Submarino Amarillo' demasiado replegado y más preocupado de contener, y hacerlo además con poca energía. El conjunto que entrena Pep Guardiola pudo abrir el marcador antes del minuto de juego, pero Doku no acertó con su remate, bien detenido por Luiz Junior, el elegido en la portería para este ocasión, mientras que el '9' noruego no cabeceó bien un centro de Bernardo Silva.

El Villarreal no amenazaba y muy pronto se vio con el marcador en contra, con Haaland apareciendo para enviar a la red el pase de Lewis pasado el cuarto de hora. El 0-1 no aceleró ni al conjunto castellonense ni al ritmo del encuentro, plácido para que lo continuase controlando el City. El Villarreal no conseguía desplegarse con su técnico desgañitándose en la banda pidiendo más intensidad a los suyos.

Estos fueron desperezándose para equilibrar el choque y alejar a los visitantes y a Haaland del área de Luiz Junior. De este modo, el partido empezó a inclinarse hacia el área de Donnarumma, aunque la única amenaza real fue un potente disparo de Gueye desde fuera del área al filo de la media hora. Sin embargo, otra relajación defensiva cuando se iba a terminar el primer acto y permitió que Bernardo Silva, pese a su corta estatura, cabecease el 0-2 entre los centrales.

Marcelino García metió a Sergi Cardona por Pedraza en el lateral izquierda como primera medida para mejorar las prestaciones de un 'Submarino Amarillo', que continuó en la reanudación sin encontrar la fórmula para inquietar al campeón de Europa de 2023, cuya única mala noticia era la lesión del español Nico González.

El Villarreal lo intentaba sin demasiado éxito a nivel ofensivo, mientras que su rival se limitaba a controlar la situación y a manejar el buen marcador del que gozaba esperando su oportunidad para la sentencia definitiva. La tuvo Savinho tras una gran acción individual, neutralizada por la rápida salida de Luiz Junior.

El técnico local siguió buscando soluciones con las entradas de Tani Oluwaseyi y Alberto Moleiro. Luego con Ayoze Pérez ya por uno de sus tres centrocampistas (Comesaña) y justo después de que en apenas en un minuto, el Villarreal gozase de sus dos mejores ocasiones con un disparo de Gueye repelido por Donnarumma y un cabezazo de Pépé.

Guardiola reaccionó y en el medio metió al neerlandés Tiijani Reijnders buscando un tramo final más de control, pero Pépé tuvo otra buena opción para recuperar sus opciones. Haaland, antes de ser cambiado, demostró que no necesita mucho y amenazó con el 0-3, con otra buena mano de Luiz Junior, dispuesto a avivar la pugna en la portería. El palo se cruzó en el cabezazo de Oluwaseyi y evitó un final más emocionante para un Villarreal que se complica su futuro.