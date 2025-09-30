El Real Madrid vence 0-5 al Kairat Almaty y logra el 'dos de dos' en Champions

Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles ante el Kairat Almaty en la fase liga de la Champions League 2025-2026

Misión cumplida. El Real Madrid ha saldado su largo viaje a Almaty (Kazajistán) con un convincente triunfo por 0-5 ante el Kairat Almaty, equipo debutante en la máxima competición europea que en los primeros 15 minutos fue capaz de incomodar a los blancos.

Sin embargo, la resistencia kazaja cayó en el minuto 25, cuando Mbappé transformó un penalti provocado por Mastantuono. El propio atacante francés fue el encargado de sentenciar el choque con un ‘hat trick’. Camavinga y Brahim se sumaron a la fiesta goleadora en la segunda parte para completar la ‘manita’ en el marcador.