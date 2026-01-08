El Real Madrid resiste el acoso atlético y se cita con el Barça en la final de la Supercopa

Real Madrid y Fútbol Club Barcelona volverán a verse las caras en la final de la Supercopa de España. Este jueves, el club blanco ha superado con sufrimiento al Atlético de Madrid por 1-2 en la segunda semifinal del torneo que se disputa en Yeda (Arabia Saudí).

Un más que tempranero gol de Fede Valverde apenas comenzado el encuentro con un zapatazo de falta abría un camino que por momentos se le despejó a los de Xabi Alonso. Más favorable se puso aún con el 0-2, obra de un creciente Rodrygo en el 54', con la colaboración clave de Valverde, muy inspirado sobre el cesped saudí.

Dos de los otrora señalados al comienzo de temporada que parecen 'recuperados' para la causa del técnico blanco. Por delante, la primera gran cita de la temporada en sí, la lucha por la Supercopa y ante el Barcelona este domingo.

Cuando más tocado parecía quedar el Atlético, resurgió de inmediato y apenas instantes después era Sorloth el que recortaba distancias con el poderío por alto del delantero noruego.

Por delante más de media hora que acabaría siendo un acoso y derribo sin suerte de los colchoneros, que terminaron por arrinconar en su área al Real Madrid en busca de una igualada que rozaron Marcos Llorente, Griezmann y ya en el descuento Julián Álvarez. Ninguna fue la buena y el público saudí volverá a disfrutar de un Barça-Real Madrid en la gran final.