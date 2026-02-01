Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que ha hecho Alcaraz instantes antes de la final del Open de Australia está dando que hablar en todo el mundo
La calma antes de la tempestad.

Carlos Alcaraz, instantes antes de la final del Open de Australia.
Carlos Alcaraz, instantes antes de la final del Open de Australia.

El tenista español Carlos Alcaraz tiene en su mano, y en su raqueta, la posibilidad de hacer historia y alzarse con su primer Open de Australia. Una final histórica ante el serbio Novak Djokovic

Muchas han sido las dudas sobre si el murciano llegaba bien físicamente al gran partido de Melbourne tras la durísima semifinal ante el alemán Alexander Zverev, en la que el español tuvo muchos problemas físicos.

El de El Palmar sufrió más de la cuenta, en parte, por los calambres y vómitos que sufrió en mitad del partido, cuando iba ganando. Desde entonces, se le puso cuesta arriba y tuvo que sacar fuerzas dónde no las había.

El murciano se sobrepuso a las molestias y dio un paso al frente, demostrando por qué es el número uno del ranking ATP. Se impuso a los problemas y terminó llevándose la victoria de una forma heroica.

La sorprendente calma 

Media España está pegada a la televisión y a la radio, pendiente de lo que haga el tenista español en la final del Open de Australia. Son muchos los que le apoyan a kilómetros de distancia.

Pero, pese a los nervios de los seguidores de Alcaraz, él ha protagonizado una imagen instantes antes de su partido ante Djokovic que está dando que hablar tanto dentro como fuera de España.

La señal del Open de Australia ha grabado los momentos de calentamiento y preparación de los dos tenistas. Ambos han realizado ejercicios con la raqueta y movimientos para tener las articulaciones listas.

Pero en la sala de gimnasio, ha habido una imagen más, de unos 26 segundos que acumula decenas de reacciones en redes sociales. Alcaraz, con los auriculares puestos, trataba de desconectar con la música.

El murciano no ha dudado en sacar los pasos prohibidos con la canción que estaba escuchando, demostrando que los nervios se pueden dejar a un lado si le da al play y empieza a sonar la música.

Alcaraz, a un paso de la gloria

El murciano está a un paso de la gloria y en esta final hay varios récords que están en juego. Tanto para el tenista español como para Djokovic. En sus duelos directos, han sido 4 victorias para Alcaraz y 5 para el serbio.

Para el español sería su primer Open de Australia y completaría su primer Grand Slam de carrera, mientras que para Djokovic sería, nada más y nada menos, que su título número 11 en Melbourne y el 25º Grand Slam, que se dice pronto.

