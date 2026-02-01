Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alcaraz todavía no ha salido a pista y John McEnroe, ganador de 7 títulos de Grand Slam, ya le ha dejado este mensaje
Alcaraz todavía no ha salido a pista y John McEnroe, ganador de 7 títulos de Grand Slam, ya le ha dejado este mensaje

Ha sido clarísimo sobre qué le parece el tenista español.

Sergio Coto
Sergio Coto
La leyenda del tenis, John McEnroe, deportista estadounidense, nacido en Alemania, que se alzó con 7 título de Grand Slam en su carrera, ha hablado de Carlos Alcaraz justo antes de arrancar la final del Open de Australia que disputa este domingo ante Novak Djokovic.

El de El Palmar está a un paso de lograr su ansiado sueño, alzándose con su primera victoria en Melbourne. Algo que no había logrado hasta la fecha y única espina que le quedaba.

Antes de que Djokovic y Alcaraz disputen la final, McEnroe ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que ha hablado del nivel del murciano y le ha dedicado unas palabras tremendas. 

Preguntado sobre la igualdad del duelo entre Alcaraz y Jannik Sinner y a quién le gustaría entrenar de los dos, la leyenda del tenis ha sido rotundo. "Tengo un gran respeto por los dos. Darren Cahill [técnico del italiano] y su equipo han hecho un trabajo fantástico, y ambos están rodeados de cuerpos técnicos muy sólidos", ha destacado.

"Quienes me hayan escuchado comentar los partidos saben que Carlos es probablemente mi jugador favorito; es una locura lo que es capaz de hacer en una pista de tenis, y eso que ni siquiera es un jugador especialmente alto; quizá mida medio centímetro más que yo...", ha señalado.

"Sinceramente, disfrutaría con cualquiera de los dos, lo único que haría sería darles una palmada en la espalda y desearles suerte antes de que saltaran a la pista. No sé hasta qué punto tendría realmente algo que decirles", ha reiterado.

Preguntado sobre quién es más poderoso de los dos, él ha reconocido que no puede elegir y ha expresado su emoción por disfrutar de verlo en la pista.

  • "No puedo elegir. Creo que cuando están en su mejor momento, ambos son casi imparables para cualquiera".
  • "Es como comparar las mejores versiones de Pete Sampras, Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andre Agassi… O la mía propia".
  • "Lo único que puedo hacer es disfrutar y emocionarme cuando los veo competir, especialmente en los grandes torneos como este".

"Una madurez impropia de su edad"

John McEnroe ha hablado con claridad sobre los que creen que Alcaraz puede ir perdiendo espectacularidad con el paso de los años, con un mensaje a aquellos que lo piensan.

"Si algo ha demostrado Carlos desde que apareció es una madurez impropia de su edad. Conoce muy bien sus puntos fuertes y está intentando corregir aquellos aspectos de su juego con los que no está del todo satisfecho", ha defendido.

La leyenda del tenis ha explicado que el murciano "quiere mejorar sin perder de vista las grandes cualidades que tiene, además de tener una mentalidad ganadora". "Es cierto que constantemente se le compara con Nadal, y estoy de acuerdo en que hay similitudes evidentes. Vivir con ese tipo de presión no es fácil, y creo que lo está gestionando lo mejor posible. Estar siempre en la cima y mantener ese nivel es muy complicado", ha sentenciado.

