Un experto alemán apunta que Ucrania, con el apoyo de sus socios, puede detener a Rusia

El ejército ucraniano ha demostrado que, con voluntad política y el armamento adecuado, puede detener la agresión de Rusia. Según señala Tim Stuchtey, catedrático y director ejecutivo del Instituto de Brandeburgo para la Sociedad y la Seguridad (BIGS), en unas declaraciones para el diario Uatv, las consideraciones de Putin de "desnazificar" Ucrania son "tonterías" y "pura absurdidad".

Tal y como él mismo expone en el medio de comunicación, esta "narrativa propagandística" del Kremlin, está destinada a explicar "por qué los rusos deben estar dispuestos a sacrificar los recursos materiales, las vidas humanas y tolerar tales niveles de sufrimiento". "Incluso en una dictadura, esto requiere explicaciones, porque incluso los dictadores a veces son reemplazados", añade.

Stuchtey reconoce en sus declaraciones que se siente sorprendido con la duración de la guerra. "Mi percepción también está moldeada por mi socialización como joven y soldado que, en 1988, estaba armado en el 'Telón de Acero' defendiendo a la OTAN contra la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia", confiesa.

"En aquel momento, teníamos cierto temor y respeto por la magnitud del ejército soviético. Y Rusia era percibida como la heredera militar directa de esa fuerza", explica. "Así que, como muchos otros, me sorprendió que Ucrania pudiera defenderse con tanto éxito". De hecho, él mismo pensaba que la guerra duraría unas semanas.

La clave: la cooperación internacional en la causa

Para el experto, la cooperación internacional ha sido clave en el desarrollo de la guerra en Ucrania. En un primer momento, un ejército pequeño como el ucraniano logró "no solo detener el avance de las tropas rusas, sino retrocederlas". El ejército ucraniano actual está "bien equipado y capaz de ralentizar significativamente el avance ruso", dice.

"Al final, esto también ha llevado a una imagen más realista en Occidente de las capacidades convencionales de Rusia", dice. "La guerra demuestra que cuando hay voluntad de defenderse, el armamento adecuado y la infraestructura, se puede resistir a los rusos".

Por último, asegura que las tropas rusas en Ucrania "parecen mal dirigidas, mal organizadas y débilmente motivadas". "Kiev demuestra lo resiliente que es y que, en cooperación con sus socios, Rusia puede ser detenida", relata. "Europa es capaz de crear un potencial disuasorio significativo, si así lo desea", culmina.