De Valdepeñas a Madrid para ver a Paula Sevilla: así viven desde la grada miembros de su club formador una carrera de la hija pródiga

Cincuenta atletas, junto a varios entrenadores y a los directores del Valdepeñas Athletic Club, cogieron este viernes a primera hora de la tarde un autobús dirección Madrid. Iban a recorrer los 200 kilómetros que separan ese municipio manchego con la capital con la ilusión de ver a sus ídolos, a los que aspiran un día a llegar a ser y a los que ahora son los espejos en los que se miran cada vez que se ponen las zapatillas, se atan los cordones y salen al tartán.

El objetivo: ver en directo el Indoor Tour Gold Madrid, el meeting de atletismo celebrado en el pabellón de Gallur de la capital y uno de los eventos más importantes de pista cubierta a nivel nacional. No es para menos, ya que la cita contó con la presencia de estrellas del atletismo español como Quique Llopis, Marta García o Mohammed Attaoui, pero también con figuras del panorama internacional como Nadia Battocletti, Alaysa Johnson, Valentin Soca, Audrey Werro, Lieke Klaver o Jordan Geist entre otros.

Cada uno de los jóvenes atletas de este club tenía marcada en la agenda el momento en el que iba a competir su deportista preferido, pero hubo un nombre que se repetía y que era común para todos: Paula Sevilla y la prueba del 400 metros femenino. La plusmarquista española, oro en el 4x400 y plata en el 4x100 del pasado Mundial de Cantón (China), es natural de La Solana (Ciudad Real), pero se ha formado y ha crecido por el Valdepeñas Athletic Club hasta que dio el salto al nivel nacional. Es la referente de casa y el ídolo local.

Para ver en directo a Sevilla tuvieron que esperar, ya que hasta las 21 no pisó la pista de Gallur, pero ni mucho menos fue un problema para todos ellos. Se hicieron notar desde el primer momento y en los primeros 15 minutos ya habían acaparado la atención de los presentadores del evento al conseguir formar la tradicional ola con los brazos de todos los asistentes.

"Para nosotros venir es ya una tradición. Si lo piensas es un lujo, desde Valdepeñas estamos a dos horas y esto es un grandísimo evento, te permite concentrar en dos horas muchísimas pruebas. Es una bomba y nos sirve para generarles un poquito de afición", asegura Juan Crespo, presidente del club y entrenador de fondo en el mismo.

Paula Sevilla, en la prueba de este viernes en Gallur (Madrid). Getty Images

Él, junto a Ángel Sánchez, fundaron en el 1993 el club después de que existiera un vacío en el municipio tras la desaparición del equipo que había previamente. Sánchez, secretario y entrenador de velocidad y lanzamiento, explica que no tienen problemas en subir a Madrid, donde acostumbran a competir, especialmente en la temporada de pista.

"Es algo educativo, buscamos que hagan una actividad fuera de los entrenamientos y aquí pueden pedir autógrafos, hacerse fotos y se pueden enganchar todavía más y queremos que sigan", aseguran ambos.

Un espejo en el que mirarse

En estos casi 35 años de vida del club, los resultados constatan un trabajo realizado a todas las escalas que solo se pueden calificar como sobresalientes. El caso más famoso es el de Paula Sevilla.

"Se ha criado en nuestro club, salió de aquí y es una de las favoritas siempre que corre. Nosotros tenemos la sede y un gimnasio privado para poder trabajar la fuerza y a ella le viene bien y aunque es de La Solana viene mucho y hay contacto directo casi cada semana", detalla Crespo, que cuenta que los 150 alumnos que hay en el club la ven como una referente.

Sin embargo y aunque Sevilla es la máxima exponente del éxito, no es la única que ha salido del club y que está al máximo nivel nacional: "Samu Pinés están en el 4x400 de la selección y becado en la Blume, mientras que José Manuel del Fresnos está entre los mejores del campo a través y del 3.000 y y está becado en Soria con Enrique Pascual".

"Es muy importante porque los chavales que están empezando ven que no es fácil llegar a la élite, pero ven que hay referencias que conocen y que son cercanas y para nosotros eso es buenísimo", apostilla el presidente, que añade que "con los recursos que disponemos no lo hacemos mal".

Las 20:55 y Paula Sevilla salta a la pista

La tarde en Gallur comenzó con el 60 metros inclusivo tanto femenino como masculino y ha continuado con las semifinales de uno de los platos fuertes de la cita: los 60 metros vallas masculinos y la presencia de Quique Llopis, que ha logrado en la final el récord de España con una marca de 7.49 segundos.

Las pruebas se fueron sucediendo. El estadounidense Jordan Geist firmó la mejor marca del año en el lanzamiento de peso, la francesa Laeticia Bapte los 60 metros vallas femenino y el omaní Ali Al-Balushi los 60 metros lisos. La portuguesa Agate de Souza, por su parte, ganó el salto de longitud y la estadounidense Charity Hufnagel el salto de altura.

Nadia Battocletti, una de las atracciones fundamentales al ser plata en París 2024, se llevó el segundo puesto del 1.500 por detrás de Byrke Haylon y Thespo Thise lideró el 3.000 masculino y Audrey Werro el 800 femenino.

La atleta Paula Sevilla en Madrid. Europa Press via Getty Images

Tras ese momento el reloj marcó las 20:55 y ahí fue cuando Sevilla salió a escena, llevándose una de las grandes ovaciones de la noche. Los atletas del Valdepeñas Athletic Club sacaron a relucir una de las banderas que habían traído, aunque también se vieron otras de España con la serigrafía de La Solana. Era la más querida.

En la prueba, la primera vez que Sevilla hacía los 400 metros, acabó la cuarta tras Lieke Clever, oro olímpico en el 4x400 con Países Bajos, una estratosférica Blanca Hervás que consiguió la marca para el mundial de pista cubierta y Merci Oketch.

Tras la prueba, El HuffPost pudo hablar con Sevilla, que acaparó a su salida todos los focos y se hizo infinidad de focos con los más pequeños. A pesar de la marca, la manchega destaca que es su primer 400 y que ha estado cogiendo sensaciones: "Siempre es un lujo estar aquí, con la gente y quería coger ritmo para el Campeonato de España, así que bien".

Sobre el cariño recibido, reconoce que lleva 10 años viviendo en Madrid y que va muchas veces a entrenar a Gallur y también se desplaza mucha gente de Ciudad Real. Así, agradece que sigan apoyándole desde su antiguo club: "Para mí es clave, me considero una persona cercana, familiar y seguir contando con su apoyo me hacer estar muy contenta".

El fenómeno Attaoui, la guinda a la tarde

Mohammed Attaoui llegaba a Madrid con la intención de coronarse como el rey del 1.000 metros en a nivel mundial y, aunque no lo consiguió al quedarse a 32 milésimas del récord del mundo, sí se llevó el récord de Europa al hacer un kilómetro 2:14:52 y el reconocimiento de un público entregado al cántabro de 24 años.

Con su prueba se finalizó un evento que tuvo de todo y que dejó más que satisfechos a los integrantes del Valdecañas Athletic Club. "Lo hemos pasado muy bien y hemos disfrutado", finaliza Crespo, antes de salir del pabellón en busca de coger el autobús para hacer las dos horas de vuelta a casa... pero con la mochila cargada de sueños.