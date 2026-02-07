Rusia y Estados Unidos anunciaron hace un par de días que retomarán los diálogos militares al más alto nivel, tras suspender dicha relación en 2021 poco antes de la invasión rusa a Ucrania. La guerra en territorio ucraniano continúa, a pesar de los acercamientos entre representantes de ambos países.

Los enfrentamientos continúan produciéndose al este de Ucrania, en la región del Óblast de Donetsk. Según informa el medio independiente, Euromaidan, se han evidenciado enfrentamientos en la ciudad de Pokrovsk, donde los ucranianos controlan la zona norte y los rusos dominan la franja sur de la ciudad.

Rusia está perdiendo fuerza militar

Las fuerzas rusas se han visto afectadas recientemente; cabe recordar que la milicia ucraniana ha logrado concretar exitosamente varios ataques a embarcaciones y aeródromos rusos gracias al uso de drones. También se ha incautado armamento importante de propiedad rusa gracias a la oportuna reacción del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

Vale la pena resaltar que China es uno de los principales proveedores de armas para el Kremlin; de hecho, Rusia cada vez es más dependiente socioeconómicamente del país asiático. Esta situación es un reflejo del delicado momento que atraviesa militarmente dicho país.

En esta ocasión, el comandante de la vigésimoquinta brigada de las tropas ucranianas, afirma que ha notado el desgaste militar por parte de Moscú. "Algo ha cambiado. Están exhaustos. La intensidad sigue ahí, tienen mucha mano de obra y nos la lanzan, aunque están siendo destruidos. Aun así, la intensidad ha disminuido de alguna manera", afirma.

Por otro lado, el comandante ucraniano apunta que actualmente hay presencia de civiles en Pokrovsk, lo cual ha representado un obstáculo para su brigada porque algunos de ellos apoyan en labores de inteligencia a los rusos.

"Por ejemplo, ayer mismo unas diez personas se desplazaron hacia la zona sur de la ciudad [controlada por Rusia]. Ayudan a los rashistas (combinación de 'ruso' y 'fascista', - Ed.). Nos señalan nuestras posiciones, nos muestran dónde nos detectaron", añade.

"Recorren la zona e identifican a nuestros grupos por casas. La situación de abastecimiento del enemigo es muy difícil; estas, como podríamos llamarlas 'personas', ayudan a alimentarlos", concluye.