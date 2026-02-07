Miguel Ángel Bravo, estudiante de 65 años, tras sacar un 8,1 en uno de sus exámenes: "Salí supercontento"

Se llama Miguel Ángel Bravo tiene 65 años y es estudiante universitario. Se describe a sí mismo como el más veterano de clase. "Estudio historia y también la tengo", destaca en sus redes sociales donde es conocido como @abuelitoenclase con más de 30 mil seguidores.

Miguel Ángel se emociona como cualquier universitario o incluso más cuando salen las notas. Su reacción tras conocer la calificación de uno de sus exámenes se ha convertido en un pequeño fenómeno en TikTok, donde ha demostrado que la ilusión por aprender no entiende de edad. “Salí súper contento”, dice con una sonrisa que ya ha conquistado a miles de personas.

El momento quedó grabado en un vídeo que el propio Miguel Ángel publicó en su cuenta de TikTok. En él, cuenta con naturalidad que en el grupo de WhatsApp de su clase ya se comentaba que habían salido las notas de la asignatura Fundamentos del Arte. Con el ordenador enfrente y sus familiares alrededor, va relatando el proceso.

Una victoria personal

“Creo que esta nota va para adelante, salí súper contento, espero no llevarme ninguna sorpresa”, comenta antes de entrar en el apartado de calificaciones. Segundos después llega el momento clave: “Un 8,1 Míralo” exclama mientras sus familia le aplaude. La satisfacción es evidente, sin exageraciones, pero cargada de orgullo.

Esa nota representa esfuerzo, constancia y la prueba de que volver a estudiar a los 65 años no solo es posible, sino también gratificante. Tras enseñar el resultado, el propio estudiante enumera lo que aún le queda por delante: “Geografía, introducción a historia e historia en Europa”. Lejos de sonar a queja, su tono transmite ganas de seguir, de afrontar lo que venga con la misma actitud con la que ha celebrado este aprobado alto.

TikTok lo celebra con él

El vídeo no tardó en hacerse viral. Acumula cerca de 15.000 ‘likes’ y más de 146.000 reproducciones, además de cientos de comentarios cargados de cariño, admiración y humor. “Qué notazas, muchas felicidades”, escribe un usuario. Otro comenta entre risas: “Del último examen que salí súper contenta he sacado un 1,8, envidia de la sana”.

Mensajes como “qué buen resultado, así en todo”, “notaza, felicidades”, o “todos confiamos en ti” se repiten una y otra vez. Algunos incluso reconocen emocionarse viendo a alguien a quien no conocen: “¿Es normal emocionarse por alguien a quien no conoces? Enhorabuena”.

Miguel Ángel ha demostrado que el aprendizaje sigue siendo una fuente de felicidad a cualquier edad. Además, aprueba con nota 'la asignatura de la vida' donde nunca es tarde para empezar, ni para celebrar cada pequeño logro como si fuera enorme.