El Barça recibe la licencia para reabrir el Camp Nou, pero aún no jugará allí

El FC Barcelona ha recibido este viernes la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1Ade la remodelación del Spotify Camp Nou, un paso decisivo en el ambicioso proceso de transformación del estadio que permite la reapertura parcial del estadio con un aforo provisional de 27.000 espectadores. Sin embargo, el regreso del equipo azulgrana a su casa tendrá que esperar.

Fuentes municipales han confirmado a EFE que la concesión de la licencia, emitida por el Ayuntamiento de Barcelona, se produce tras la resolución de las enmiendas exigidas por el consistorio en materia de seguridad. No obstante, el Barça no abandonará de inmediato el Estadio Olímpico Lluís Companys, su actual sede en Montjuïc.

El club ya anunció el pasado 7 de octubre que su hoja de ruta contempla regresar al Spotify Camp Nou cuando obtenga la licencia correspondiente a la fase 1B del proyecto, que permitirá ampliar el aforo hasta los 45.000 espectadores. Según la entidad, el retraso en la aprobación de la fase 1A ha hecho que ambas licencias, la ya concedida y la pendiente, se encuentren muy próximas en el tiempo.

Además, el club catalán considera que seguir jugando en el Estadio Lluís Companys ofrece, por ahora, ventajas económicas, ya que su capacidad permite generar mayores ingresos en comparación con los obtenidos en partidos disputados en recintos de menor aforo como el Estadio Johan Cruyff. También permite al club disponer de más margen para realizar pruebas operativas antes de una reapertura definitiva del Camp Nou.

Calendario en el aire

El Estadio Olímpico ha sido el hogar provisional del equipo azulgrana durante las temporadas 2023-24 y 2024-25. En la actual campaña, ya ha acogido encuentros destacados, como los disputados frente a la Real Sociedad y el París Saint-Germain. Y el club ha confirmado que seguirá siendo la sede de sus próximos dos compromisos: el sábado 18 de octubre frente al Girona, en LaLiga, y el martes 21 contra el Olympiacos griego, en la Liga de Campeones.

Más allá de esas dos fechas, el Barça mantiene en el aire la sede de sus siguientes partidos como local: el domingo 2 de noviembre frente al Elche, el fin de semana del 22 y 23 contra el Athletic Club y el del 29 y 30 ante el Alavés, todos correspondientes al campeonato liguero.

La afición culé, por tanto, deberá seguir esperando para volver a llenar las gradas del renovado Camp Nou, que poco a poco se acerca a su reapertura definitiva.