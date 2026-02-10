Heraskevych, el deportista ucraniano que no podrá llevar un casco en recuerdo a las víctimas de la guerra: “La verdad está de nuestro lado”

Vladyslav Heraskevych, competidor ucraniano de skeleton, no podrá llevar un casco en recuerdo a algunos deportistas fallecidos en la guerra de Ucrania, según ha informado el Comité Olímpico Internacional (COI).

Abanderado de su país en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, el deportista no podrá hacer esto que quería porque el COI es firme y alega para esta prohibición a la regla 50.2 de la Carta Olímpica, que establece que “no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas”

Contundente rechazo de Heraskevych

Heraskevych, molesto por la decisión, no ha tardado en mostrar su rechazo en sus respectivas redes sociales, con un mensaje contundente. “Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados”.

Y es que el deportista de origen ucraniano, de 26 años de edad, había utilizado este mencionado casco en la sesión de entrenamiento de este lunes. En él rendía homenaje a varios deportistas fallecidos durante el conflicto, como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33, y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23, entre otros.

El casco con que el ucraniano Vladyslav Heraskevych entrenó. Richard Heathcote / Getty Images

No se ha quedado aquí Heraskevych, que ha ido un paso más allá. "En los Juegos hemos visto un gran número de banderas rusas y para el COI esto no supone ninguna violación, sin embargo, sí se encontró una violación en el casco que rinde homenaje a los miembros de la familia deportiva ucraniana que han sido asesinados. La verdad está de nuestro lado, espero una decisión justa del COI".

Zelenski también se manifiesta

Al respecto de esto, también se ha manifestado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: "Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de manifestación política en un evento deportivo. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna".

Por su parte, Mark Adams, portavoz del COI, se ha mostrado comprensivo con "el deseo de los atletas de recordar a su amigos" pero también ha señalado que "el casco contraviene las directrices".

Adams dijo que el COI haría una excepción a las pautas y permitiría a Heraskevych usar un brazalete negro en la competición.