Felipe González dice que no votará a Pedro Sánchez: Ramón Espinar lo ve y le sentencia como no lo ha hecho nadie

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha estado este lunes en un acto celebrado en El Ateneo, donde ha adelantado que no votará a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales.

"Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE", ha dicho el ex dirigente socialista, al que le han vuelto a preguntar si ha pensado dejar el partido. "¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce", ha sentenciado.

Sus declaraciones han sido muy sonadas, y Ramón Espinar no ha dudado en comentarlas a través de su cuenta de X. El que fuera uno de los integrantes fundadores de Podemos ha sido especialmente duro con Felipe González, refiriéndose a él empleando palabras muy gruesas.

"Felipe González anuncia que vota en blanco, que Mili KK, que okupa y resiste y que diez, cien, mil centros sociales", ha escrito en su cuenta de X, donde no ha tenido reparos en hacer un traje al que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996.

Ramón Espinar ha hecho referencia a la edad de Felipe González, de 83 años, señalando que está teniendo una "vejez ridícula y decrépita". "Qué mierda es el final de la vida para quien no tiene la generosidad de pasar el testigo y reconocerse en los más jóvenes que él", ha dicho el político madrileño.

Nueva aparición y nueva polémica

Felipe González no es de los que rehúyen el foco y en sus apariciones siempre deja varios titulares. Además de anunciar que no votará a Pedro Sánchez, y que lo hará "en blanco", el ex presidente del Gobierno ha acusado al actual PSOE de impulsar a la ultraderecha.

"El Gobierno de mi partido y de otros ha pensado que mientras más crezca Vox, más dificultades tendrá el PP", ha asegurado en El Ateneo de Madrid, donde también ha afirmado que que la única forma de combatir la antipolítica y el voto de rabia es "analizándolo".

Asimismo, se ha atrevido a vaticinar los resultados de las próximas elecciones generales, asegurando que habrá un Parlamento con una derecha "abrumadoramente mayoritaria".