La reflexión de Manu, de 'Pasapalabra' sobre pagar impuestos de un premio: lo acaba comparando con la lotería

Manu Pascual cayó derrotado por Rosa, que se llevó los 2,7 millones del bote, pero se quedó con el acumulado en sus más de 400 programas.

Manu Pascual tuvo una semana agridulce después de que Rosa, su rival desde hace más de 300 programas en Pasapalabra, ganara el mayor bote de la historia del programa (2.716.000 euros). Al menos sí que se llevó el dinero acumulado tras 437 ediciones concursando: 270.600 euros.

Días después de que se calmaran las aguas, el psicólogo, de 29 años, toda una leyenda del concurso al ser el participante con más concursos acumulados a sus espaldas, ha concedido una entrevista en El Español en la que ha hablado de uno de los debates más candentes desde que Rosa ganara el rosco: pagar los impuestos del premio.

Mucho se ha hablado de ello. Por un lado, Rosa defendió que los servicios públicos "son maravillosos" y que, a pesar de que se habla de que se podrían invertir mejor o peor, es una manera de devolver "lo que yo tanto he recibido". De hecho, afirmó que es un porcentaje grande el que se lleva Hacienda, pero que se va feliz "con el millón y medio arriba o abajo que me quede".

Manu y los impuestos de un premio y la lotería

En la citada entrevista, fue preguntado sobre si ve desproporcionada la parte que se lleva Hacienda del premio de Pasapalabra. Manu ha sido cristalino, pero también ha visto un "pero" al compararlo con los impuestos que se pagan con la lotería.

"Quizá no es lo más igualitario que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que la lotería, pero cuando sales a concursar sabes lo que hay y cuentas con ello", ha respondido.

Sus declaraciones han levantado algunas reacciones en la red social X (antiguo Twitter): "Considerando que ese premio corresponde con solo un año y ocho meses de trabajo, y no precisamente picando piedra, sale siempre muy bien parado pese a tributar. Además, la lotería la pagamos entre todos los que compramos y tiene un fin social".

¿Qué dice María Jesús Montero, ministra de Hacienda?

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un alegato a raíz de las declaraciones de Rosa sobre los impuestos en una entrevista en El HuffPost, recalcando la importancia que tienen en la sociedad.

"Sin impuestos no hay igualdad de oportunidades, ni justicia social, ni Estado de bienestar. Muchas gracias, Rosa, por tu ejemplo, por tu civismo fiscal y por lanzar un mensaje tan importante para reflexionar sobre el valor de los servicios públicos", ha defendido.