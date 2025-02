El exjefe de fútbol femenino confirma presiones a Jenni Hermoso: "Había cosas que no me gustaban"

El que fuera presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino y actual presidente de la Federación Navarra de fútbol, Rafael del Amo, ha revelado ante la Audiencia Nacional que presenció intentos de presión hacia la jugadora Jenni Hermoso por parte del entorno de Luis Rubiales durante el vuelo de regreso a España tras la final del Mundial de 2023.

Durante su declaración de este miércoles como testigo, Del Amo ha expresado su desacuerdo tanto con el beso como con la gestión posterior de la situación. "Deberían haberlo zanjado antes", ha opinado. Asimimso, ha explicado que Rubiales le comentó en el avión lo ocurrido con Hermoso, a lo que él reaccionó con desaprobación: "Le torcí el morro".

Además, ha destacado que Rubiales y su equipo de confianza trataron de buscar cómo "arreglar" la situación, en lugar de asumir la responsabilidad directamente. "Se arreglaba fácil: hablar con Jenni y pedir perdón", ha asegurado Del Amo haberle dicho a Rubiales, pero este se negó, insistiendo en que el beso fue "una cosa de mutuo acuerdo". "Yo le digo que así no lo siento", ha apostillado.

Por otra parte, Del Amo ha confirmado que Rubiales pidió al entonces seleccionador femenino, Jorge Vilda, también acusado, que hablase con el hermano de Jenni Hermoso para "zanjar esto", y ha señalado que desde su círculo de confianza "estaban intentando llegar a un acuerdo, o presionar o hablar con Jenni y su entorno".

El testigo ha subrayado que no estaba de acuerdo con estas acciones y que le incomodaba la insistencia sobre Hermoso y su entorno. "Había cosas que no me estaban gustando. No me estaba gustando tener que darle más vueltas", ha confesado.

También ha recordado que la capitana de la selección, Ivana Andrés, lloraba al final del avión porque le pidieron que grabara un vídeo para posicionarse, algo que Del Amo le aconsejó no hacer.

El hermano de Jenni Hermoso ratifica las presiones

Por su parte, Rafael Hermoso, hermano de la futbolista, ha ratificado este miércoles que Vilda trató de coaccionarle por orden de Rubiales para que este convenciese a su hermana de que grabase un vídeo para restar importancia al beso.

"Me dijo, textualmente, con lo bien que se ha portado la Federación y los favores que le ha hecho, sería lo mínimo o lo justo que debería hacer", ha revelado. "La última frase que me dijo fue que tuviéramos en cuenta las consecuencias tanto profesionales como personales que esto podía tener para mi hermana", ha añadido.

En su declaración como testigo, Rafael se ha remontado al vuelo de regreso a España tras la consecución del campeonato. Vilda, según ha apuntado, trató de acercarse a él en dos ocasiones, pero se encontraba dormido. A la tercera, el seleccionador pudo hablar con él, inicialmente con un tono "muy afable, normalito, hasta de peloteo".

Tras hablar de fútbol en una conversación a la que se unió un amigo de Jenni, Vilda sacó el tema del beso, tratándolo "como si fuera una nimiedad, algo banal", y deslizando que un beso "consentido entre dos personas que se aprecian" no tenía "ninguna importancia". El seleccionador habría aludido entonces a la situación de Rubiales, cuyo cargo podía "estar en peligro", y añadiendo que sus hijas estaban "llorando" en el avión.

"Fue cuando me dijo: 'Me manda el presi para que hable contigo para ver si tu puedes hablar con tu hermana y convencerla de que en Doha, donde hacían escala, pueda salir en un vídeo conjunto diciendo que la acción del beso era un acto consentido y que está bien, restándole toda la importancia", ha relatado.

Según ha sostenido Rafael Hermoso, fue entonces cuando Vilda le dijo que eso era "lo mejor para todos". "¿Para todos? ¿Para quien?", le contestó, a lo que el seleccionador le advirtió que si la polémica seguía "se iba a hacer más grande" e iba a "perjudicar a todos". "Dejó caer que mi hermana tenía una edad, una carrera, y que si colaboraba las puertas de la Federación iban a estar abiertas, pero sino no sabía lo que iba a pasar", ha señalado.

En esos momentos, el tono "fue enrareciéndose y cogiendo tensión poco a poco", sobre todo cuando Rafael se negó a hablar con su hermana. Vilda habría aludido entonces a la forma de ser de su hermana para tratar de convencerle, pero sin éxito.

La defensa de Vilda le ha mostrado una entrevista en bruto en la que Rafael niega que el entonces seleccionador se le acercase en el vuelo de vuelta. "Esa entrevista estaba pactada. Es lo que he explicado antes. Yo ahí ya niego absolutamente cualquier hecho de lo que le estaba contando para proteger a mi hermana. Es decir, mentí", ha afirmado, asegurando que tenía que cuidarla de lo que "iba a hacer con ella la Federación".

El exjefe de gabinete de Rubiales se desmarca de la polémica reunión

Antes que Del Amo y Hermoso, ha declarado el exjefe de gabinete de Rubiales, José María Timón, que ha señalado que él se limitó a recomendar al expresidente que hiciese un vídeo, cuyo guion confeccionó el presidente.

Timón ha negado que viese que aumentara la tensión durante el viaje de vuelta a España, y ha negado haber intervenido en la reunión del 23 de agosto, tres días después de la final, en la que se abordó el informe de Integridad elaborado por la RFEF, que se cerró sin consecuencias para Rubiales.

Aquel día, ha dicho, él estaba preparando la reunión de presidentes y la Asamblea extraordinaria, donde Rubiales rechazó dimitir, aunque lo hizo días después, programada dos días después, y entraba y salía del despacho del presidente, de modo que no sabe de qué hablaron.

No ha recordado si Luis de la Fuente estuvo en esa reunión, y ha negado que la noche del Mundial Rubiales hablase a la salida del vestuario con Jenni Hermoso sobre el beso, sino que, según él, abordaron el posterior viaje a Ibiza del que disfrutaron algunas jugadoras y el deseo de la futbolista de que en la celebración actuase Camela.