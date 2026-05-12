Yoichi Takahashi, 65 años, autor de 'Oliver y Benji': "De niño era un apasionado del béisbol. No sabía nada del fútbol hasta que vi el Mundial del 78 por televisión"

El planeta Tierra comienza a mutar en 'planeta fútbol'. Se acerca el Mundial más grande de la historia y en paralelo se disparan los sueños de millones de aficionados de todo el mundo. Al sueño se suma Yoichi Takahashi, autor de los míticos dibujos Captain Tsubasa, conocidos en España como Campeones: Oliver y Benji.

Nadie duda de que un Japón con Benji Price, Oliver Atom, Mark Lenders, Julian Ross o Tom Baker sería el máximo favorito... pero eso son dibujos animados. En el fútbol real, con campos de más o menos 100 metros de largo (y no 10 kilómetros como parecían medir los de la serie), el sueño mundialista le pilla lejos a Japón.

Pero volviendo a Yoichi Takahashi, su pasión por el fútbol no es algo que le acompañara desde la cuna. Hace años, el creador de los dibujos llegó a reconocer que "de niño, me apasionaba el béisbol, no sabía nada de fútbol".

Todo cambió con el Mundial de Argentina 1978, el de la dictadura de Videla, algo que escapaba al conocimiento del por entonces adolescente de 18 años. "Al verlo por televisión llegué a apreciar de verdad la habilidad y la creatividad de este deporte", añadía en una entrevista a la prensa japonesa allá por 2019.

Tiempo después, aquella pasión incipiente dio forma a un verdadero modo de vida, en el que aparte de sacarse de la manga una serie de dibujos animados, llegó a adquirir un equipo de fútbol, Nankatsu SC, nombre tomado de su propia creación.

Se trata de un club modesto, sumido en la quinta división japonesa. Pero entre sus fans mantiene a quien fuera su creador. Yoichi Takahashi es un asiduo de los entrenamientos y como detalla Le Monde en un reportaje, es algo así como un "líder simbólico".

A sus 65 años, sus fuerzas van decayendo, no así su ilusión. Ha adelantado que no irá al Mundial de 2026 en EEUU, México y Canadá, algo que sí hizo en las dos ediciones anteriores. "Ya no es joven, pero sigue siendo un apasionado. Seguro que verá los partidos", asegura Yoshitaka Tayama, agente de Takahashi.