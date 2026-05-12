Jordi Évole ve la rueda de prensa de Florentino Pérez y suelta tres frases que darán que hablar

Una de las reacciones más esperadas tras la rueda de prensa de Florentino Pérez, que va a pasar a la historia por la inesperada actitud del presidente del Real Madrid, mostrándose visiblemente molesto con la campaña contra el club y contra su figura, era la de Jordi Évole.

El inicio de la comparecencia fue también el inicio del caos. Dejó muy claro que "no voy a dimitir", como muchos estaban pensando, y desmintió algunos titulares que apuntaban a que estaba "cansado" o que "tenía un cáncer terminal". Para titulares, los que fue soltando durante su intervención: convocó elecciones e informó de que tiene un dossier que presentará próximamente sobre el conocido "Caso Negreira", del que tampoco se cortó un pelo.

Évole apareció en la red social X para dejar su opinión con tres frases que reproducen, de alguna manera, un diálogo, pero que llevan implícita cuál es su reacción. El mensaje ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y cientos de ‘me gusta’ (y subiendo) en apenas unos minutos. Esto es lo que ha escrito el presentador de televisión y periodista:

"Y el emperador dijo..."

"Y el emperador dijo: Esta tarde daré una rueda de prensa. Y nadie fue capaz de decirle que no al emperador".

No necesitó expresar más para dejar claro que, a su juicio, Florentino ha hecho lo que le ha dado la gana, comparando su presidencia con la figura de un emperador. Es bien conocido que Évole es aficionado del Barça y muy comentada fue en su día la entrevista que le hizo a Florentino, donde dejó declaraciones muy interesantes y, sobre todo, virales.

En aquella entrevista en Salvados, el lugar escogido fue, cómo no, el Santiago Bernabéu. Fue entonces cuando Évole ironizó con que el presidente del Real Madrid tenía ventaja: "Juego en campo contrario". Florentino replicó que no la tenía porque Évole sí sabía lo que le iba a preguntar, por lo que el periodista le pidió dos entradas para el Madrid-Barça si le enseñaba las preguntas. Pero Florentino contraatacó: "Paramos la entrevista, me enseña las preguntas y yo en lugar de darle dos, le doy cuatro".