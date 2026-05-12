Florentino Pérez no dimite: adelanta elecciones en el Real Madrid y confirma que se presentará

Falsa alarma. Florentino Pérez no se va. Mientras todos preparábamos un texto de emergencia por su potencial adiós, también había hueco para un posible paralelismo con el ya mítico 'no voy a dimitir' de Luis Rubiales... y ha llegado él, Florentino, para decir exactamente eso, "no voy a dimitir".

El presidente del Real Madrid ha anunciado, en una comparecencia de urgencia, que adelanta las elecciones en el club y ha confirmado su intención de presentarse. Y lo ha hecho como nunca se le ha visto, con un tono agresivo hasta el punto de protagonizar un enfrentamiento directo con la prensa y con periodistas presentes en la sala de prensa.

El susto aún le dura a millones de madridistas —y no pocos periodistas de todo signo y color—. La inminencia y lo extraño de su convocatoria, a las que no acostumbra, hizo pensar en un adiós, especialmente en un momento de profunda crisis en el Real Madrid. Sin embargo, su intervención ha servido para ratificar su compromiso de futuro y, de paso, atacando a todos "los que se han inventado tantas cosas"; rumores que se ha encargado de ir refutando uno por uno. "Yo no me voy a ir, voy a ser el último de los socios del Real Madrid en irme", añadía acto seguido.

"He tomado esa decisión porque se ha creado una situación absurda provocada por campañas para generar una corriente de opinión contraria a los intereses del Real Madrid y especialmente contra mí", ha espetado tras un lapidario "lamento decirles que no voy a dimitir" y luego de matizar los malos resultados deportivos de esta campaña; "algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre". Sin entrar en detalles sobre el futuro proceso electoral, se ha limitado a confirmar que ha dado orden a la Junta Directiva para adelantar el trámite y que él mismo encabezará una nueva candidatura.

Sobre los rumores de su salud —"han llegado a decir que si tengo cáncer..."— Florentino ha mostrado su indignación, hasta el punto de afirmar que "si tengo cara de cansado es porque tengo mucho trabajo". "Y todo esto tengo que salir a pararlo, porque como presidente del Real Madrid no puedo permitir que haya gente que se apodere del relato, que si el Madrid es la ruina, que si...", ha continuado, afeando a periodistas y comunicadores las críticas al club y a su propia gestión.

Su comparecencia, plagada de ataques directos a medios, de los que ha llegado a apuntar nombres y detalles económicos, ha supuesto un antes y un después en el estilo de Florentino, que como él mismo ha señalado "no acostumbro" a protagonizar este tipo de comparecencias.

Tras 23 años al frente del club en dos etapas (2000-2006, cuando entonces sí dimitió, e ininterrumpidamente desde 2009), y a sus 79 años, Florentino Pérez ha marcado un nuevo tiempo en el club, acortando un mandato que había quedado prolongado el pasado año hasta 2029. Ahora, se abre una nueva ventana al futuro del Real Madrid en un momento crítico para la estructura, tras el fracaso deportivo de la sección de fútbol y la ruptura del vestuario entre desafíos a los últimos entrenadores y enfrentamientos directos y físicos entre miembros del primer equipo.

Florentino, "un ser superior" como diría de él su delfín, Emilio Butragueño, ha hecho una defensa de sí mismo y de su gestión económica, social y deportiva del Real Madrid, presumiendo de los 66 títulos ganados durante su doble presidencia. 37 de ellos en la sección de fútbol, incluyendo 7 Champions y 7 Ligas y otros 29 en baloncesto, donde destacan las 3 Euroligas y 9 Ligas, además de un repóker de títulos en la temporada 2014-2015, cuando el Real Madrid de Pablo Laso lo ganó todo.

Insistiendo en su sorpresa por haber leído "que tengo cáncer... hasta amigos me han llamado asustados", ha reiterado su plena fortaleza para el futuro. "Me ha costado mucho sanear al Real Madrid, económica y no económicamente. No me voy a ir. Yo me iré si se presenta alguien y me gana las elecciones... porque yo defiendo que el club es propiedad de los socios, no de los periodistas".