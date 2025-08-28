España empieza con mal pie y cae ante Georgia (83-69) en su estreno en el Eurobasket

Mal inicio de Eurobasket para la actual campeona de Europa. Los de Sergio Scariolo no han sido capaces de arrancar con buen pie y han sucumbido ante Georgia (83-69), en un partido que no ha tenido controlado en ningún momento.

Nadie dijo que fuese a ser fácil, pero España no logró coger las riendas del partido. Los errores en ataque de los españoles y el acierto de un combinado georgiano muy serio en defensa han decantado la balanza.