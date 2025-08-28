España empieza con mal pie y cae ante Georgia (83-69) en su estreno en el Eurobasket
Los de Sergio Scariolo no fueron capaces de coger la delantera ante un combinado georgiano que terminó el partido con una cómoda renta.
Mal inicio de Eurobasket para la actual campeona de Europa. Los de Sergio Scariolo no han sido capaces de arrancar con buen pie y han sucumbido ante Georgia (83-69), en un partido que no ha tenido controlado en ningún momento.
Nadie dijo que fuese a ser fácil, pero España no logró coger las riendas del partido. Los errores en ataque de los españoles y el acierto de un combinado georgiano muy serio en defensa han decantado la balanza.