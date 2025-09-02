España cae ante Italia (63-67) y se jugará el pase a octavos del Eurobasket frente a Grecia

España ha perdido ante Italia 63-67 en el cuarto partido de la fase de grupos del Eurobasket y se jugará la clasificación a los octavos de final del torneo este jueves a las 20:30 frente a Grecia.

Las cuentas son las siguientes: con un triunfo ante Antetokounmpo y compañía, España estará en octavos. Por el contrario, una derrota frente a Grecia supondría que España pasaría a depender del duelo que enfrentará a Georgia y Bosnia, que se disputará el jueves a las 14:00.

En ese sentido, si Georgia tumba a Bosnia, la selección española disputará el encuentro contra Grecia estando ya clasificada. Sin embargo, un triunfo de Bosnia ante Georgia y una derrota de España ante Grecia significaría el adiós de los de Sergio Scariolo al Eurobasket.

España necesitaba la victoria ante Italia para asegurar la clasificación este martes. El encuentro comenzó bien, con un parcial de 13-0 en los primeros minutos. Pero todo se torció en el tercer cuarto, cuando la selección española perdió el control del choque.

Pese a ese mal momento, España supo reponerse y llegó con ventaja cuando faltaba un minuto y medio para el final del partido. Sin embargo, una mala gestión de los minutos finales (con una falta antideportiva que acabó por sepultar las esperanzas españolas) le acabó dando el triunfo al combinado italiano.