España supera a Chipre con una exhibición que le acerca a los octavos de final (91-47)
Los de Scariolo hicieron valer su superioridad manifiesta en la cancha y vencieron a la anfitriona con una gran actuación colectiva.
La selección española de baloncesto ha dado un paso al frente en su misión de clasificarse para los octavos de final del Eurobasket de Chipre. Y lo ha hecho precisamente contra la anfitriona, cuyo nivel está varios peldaños por debajo de España, pero que está clasificada por ser la que alberga la competición.
Tras el primer varapalo frente a Georgia el, y después de una sólida victoria frente a Bosnia por 88-67 este sábado, durante la tarde del domingo ha llegado una nueva victoria frente a Chipre, con una gran actuación coral, pero que no debe confundir a los de Scariolo, que tendrán todavía un encuentro muy complicado frente a la Grecia de Antetokoumpo el próximo 4 de septiembre.
Ese partido se torna muy importante para las aspiraciones españolas de cara a conseguir una buena clasificación que le asegure un cruce más benévolo en la próxima ronda, aunque para ello, tendrá que hacer también un buen papel contra Italia, que por el momento está siendo la decepción del grupo, aunque dará mucha guerra al combinado nacional.
En lo que respecta al partido de este domingo, España ha superado con una gran suficiencia a Chipre, dominando de cabo a rabo el partido, marcando distancias desde el primer cuarto, en el que colocó una diferencia de 19-9, algo que se repitió en el segundo parcial, en el que los de Scariolo consiguieron dejar a Chipre en tan solo 8 puntos.
Finalmente, el tercer y último cuarto continuaron por la misma senda, con una España infinitamente superior a la anfitriona estableciendo el marcador final de 91-47.
Individualmente, lo más destacados han sido Willy Hernángomez, quien con 19 puntos y 8 rebotes en 15 minutos, demostró por qué es el líder de esta selección. Del mismo modo, Santiago Yusta fue otra de las buenas noticias de los de Scariolo con 12 puntos.