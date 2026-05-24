El Real Madrid tendrá elecciones reales por primera vez en 20 años tras validarse la candidatura de Enrique Riquelme

Enrique Riquelme ya es oficialmente candidato a la presidencia del Real Madrid.

El Real Madrid vivirá algo prácticamente desconocido para toda una generación de madridistas: unas elecciones presidenciales con más de un candidato, según ha publicado El País. La Junta Electoral del club validó este domingo la candidatura de Enrique José Riquelme Vives, empresario y socio número 41.736 del Real Madrid, que competirá oficialmente contra Florentino Pérez en un proceso electoral histórico para el club blanco.

La escena rompe una dinámica instalada desde hace casi dos décadas. Florentino ha gobernado el Real Madrid sin oposición efectiva desde 2009 y las últimas tentativas alternativas no habían logrado superar los requisitos económicos y burocráticos exigidos por los estatutos del club.

La Junta Electoral valida la candidatura de Enrique Riquelme pese a un error documental

La reunión decisiva tuvo lugar este domingo en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas.

La Junta Electoral, presidida por José Manuel de Carlos Grau, revisó la documentación presentada por Enrique Riquelme pocas horas antes del cierre oficial del plazo. El empresario entregó personalmente el expediente a las 17:40 del sábado.

Según el acta oficial, la candidatura incluía todos los elementos obligatorios: programa electoral, relación completa de directivos, aceptación firmada de los miembros de la candidatura y el aval bancario exigido por los estatutos del club.

Los responsables electorales detectaron únicamente una incidencia menor: uno de los vocales propuestos, José Olivé Pina, aparecía con un número de socio no actualizado.

La Junta consideró que el error no invalidaba la candidatura y aprobó por unanimidad su proclamación oficial.

Florentino Pérez tendrá rival por primera vez desde 2006

La trascendencia política dentro del madridismo es enorme. La última vez que el Real Madrid celebró unas elecciones presidenciales con verdadera competencia fue en 2006, cuando Ramón Calderón terminó imponiéndose tras la salida de Florentino durante su primera etapa.

Desde su regreso en 2009, Florentino Pérez ha encadenado mandatos prácticamente sin oposición. Algunos aspirantes intentaron presentarse en distintos procesos, pero ninguno logró cumplir las durísimas condiciones económicas y de antigüedad que exigen los estatutos madridistas.

Entre ellas, disponer de un aval multimillonario equivalente a un porcentaje del presupuesto anual del club. Precisamente ahí habían fracasado anteriormente varios candidatos alternativos. Enrique Riquelme ya lo había intentado anteriormente, sin éxito, en 2021 y 2025.

Quién es Enrique Riquelme, el empresario que desafía al presidente más poderoso del fútbol europeo

Aunque gran parte del madridismo apenas lo conoce, Enrique Riquelme lleva años moviéndose alrededor del entorno institucional del club.

Empresario ligado al sector energético y tecnológico, ha defendido públicamente en distintas ocasiones una idea de Real Madrid más abierta institucionalmente y con mayor participación del socio.

Su candidatura llega además en un momento peculiar para el club. El Real Madrid vive una de las etapas deportivas más exitosas de su historia reciente, pero también atraviesa transformaciones gigantescas: la explotación del nuevo Santiago Bernabéu, la presión económica del fútbol europeo, la Superliga y el debate sobre el futuro modelo de propiedad de los grandes clubes.

Competir contra Florentino en este contexto parece casi imposible y muchos piensan que conseguir entre un 10 y un 20% de los votos sería un éxito y le colocaría en una posición privilegiada para unas próximas elecciones donde ya no estaría Florentino Pérez.