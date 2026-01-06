España y el reto del 2026 en su mejor momento en lustros: a por la segunda estrella en el Mundial de EEUU, México, Canadá... y Trump

Jueves 11 de junio de 2026. La fecha que millones de aficionados al fútbol tienen marcada en rojo en sus calendarios. Con el reclamo no fácil de vender a ajenos de un México-Sudáfrica, el Mundial de fútbol de EEUU, México y Canadá dará el pistoletazo de salida a más de un mes de deporte, pasión y foco constante de noticias. Y en ese foco estará España, gran aspirante a la que sería su segunda estrella, 16 años después del día en que Iniesta conquistó el planeta desde el Soccer City de Johannesburgo,

Será un Mundial 'a lo Trump', agigantado, bajo el propósito no escrito de la FIFA de que 'cuanto más, mejor'. Solo bajo esa lógica que firmaría el mismísimo Mariano Rajoy se entiende que el Mundial de fútbol pase de 32 a 48 participantes, incluyendo un buen puñado de incorporaciones pintorescas. Será el torneo más extenso de la historia, compuesto por 104 partidos a disputar en poco más de un mes. Del 11 de junio al 19 de julio solamente habrá cinco días sin fútbol. 5 en 39. El paraíso para algunos y también para Donald Trump, que ya se ha erigido protagonista de 'su' Copa del Mundo.

El 'planeta fútbol' no será ajeno a lo que haga y diga el amiguísimo de la FIFA pero girará alrededor de los tres países organizadores, EEUU, México y Canadá, pero lo hará también alrededor de la constelación de estrellas presentes en el continente americano. Será una mirada de nostalgia, de presente y de futuro, en función de sus protagonistas.

Los ojos irán dirigidos a figuras como Leo Messi o Cristiano Ronaldo, en lo que se antoja sus despedidas del mundial, pero también a estrellas del 'hoy' como Kilian Mbappé, Ousmane Démbélé, Lamine Yamal, Pedri, Harry Kane, Erling Haaland, Vitinha, Raphinha o Vinicius. Y sumémosle otros tantos nombres de los que vienen y los que surgirán sin previo aviso.

Trump nos da como favoritos, pero hay muchos otros

A ocho meses vista hablar de favoritos es jugar con riesgo. Pero asumiendo los mil y un asteriscos que deben aparecer en todo análisis, la realidad es que España merece ese rol. Hasta Donald Trump nos lo concede y eso que no acostumbra a dedicarnos palabras bonitas últimamente. La selección de Luis de la Fuente se presentará en Atlanta como vigente campeona de la Eurocopa y con una racha de imbatibilidad que, a la fecha de esta pieza, va por 31 partidos.

España no estará sola en la lucha por la Copa del Mundo. Es obligado mirar a la vigente campeona, Argentina, en lo que ya se da como el canto del cisne de Leo Messi, un caso similar a Cristiano Ronaldo, con una Portugal capaz de todo por un lado y por otro y con el español Roberto Martínez al mando.

Los dos grandes iconos del fútbol de los últimos 15 años (y mucho más allá) se cruzarán con el poderío físico y futbolístico de Francia, con Mbappé y Dembélé al frente y con el hambre tras rozar el título en Catar 2022. Un escalón por detrás, pero siempre amenazantes, la historia y los nombres de Inglaterra (Kane, Bellingham, Palmer...); el Brasil de Ancelotti, Vinicius y Raphinha; la reconstrucción de Alemania... Sigamos, Países Bajos, Marruecos con el sueño de ir más allá de lo logrado en 2022, ¿la Noruega de Haaland?, ¿la Croacia del casi inmortal Luka Modric? Basta que destaquemos diez países para que la sorpresa sea otra y haga envejecer mal esta pieza.

Si lo miramos, peligrosos hay unos cuantos países más allá de los grandes favoritos, especialmente desde que entremos en la fase de cruces, que este año estrena ronda de dieciseisavos. Allí estarán los dos primeros clasificados de los 12 grupos, pero también los 8 mejores terceros. Muy mal tiene que hacerlo España para no meterse ahí, porque, además, la suerte ayudó, con un sorteo muy favorable Grupo H. No es un dato menor la letra, porque, sí, es el mismo grupo que en Sudáfrica 2010, cuando por cierto también se abrió el Mundial con un partido entre Sudáfrica y México.

'Todo al rojo': las fortalezas del grupo de Luis de la Fuente

Obviando el carácter cabalístico de los últimos datos, hay mucho más allá de los números generados en los dos últimos años sin derrotas. El equipo de Luis de la Fuente juega casi de carrerilla, con el mérito de lograr la mejor versión de jugadores como Mikel Oyarzabal o Mikel Merino, reconvertidos cuando se ponen 'La Roja'. A su lado, estrellas como Lamine Yamal o Nico Williams, imparables en la Euro aunque algo más grises esta temporada, el talento de Pedri, Fabián, la polivalencia de Dani Olmo (que igual te marca en una semifinal de Eurocopa que te salva un título bajo palos)... y una zaga mucho más asentada que en anteriores tiempos con Cucurella en modo estrella. Y a los mandos, un técnico tranquilo, capaz de no ser foco constante y dejar el protagonismo a los 11 en el campo.

Más allá de gustos y de, quizás, un verdadero killer en ataque, cuesta verle verdaderos puntos débiles a España. Incluso el grupo, la fuerza del colectivo, recuerda a los mejores momentos de nuestra historia reciente, mérito también del liderazgo tranquilo de Luis de la Fuente.

No se trata de comparar nombre por nombre las Españas 2024-2025 y 2008-2012. A nadie escapa que el contraste sería beneficioso para la generación de los Xavi, Iniesta, Casillas, Ramos, Villa, Busquets o Xabi. La comparación ha de ser en el 'aquí y ahora' del fútbol mundial. Y nombre a nombre, en 2025 España no tiene nada que temer como bloque ante los otros grandes.

Tenemos una cita el 15 de junio

Los de Luis de la Fuente debutarán en el Mundial 2026 el 15 de junio en Atlanta (18:00 hora española) ante Cabo Verde, una de las previsibles cenicientas del torneo. El domingo 21 el rival será Arabia Saudí, también en Atlanta y a las 18:00, para acabar el grupo contra Uruguay el viernes 27 en la localidad mexicana de Guadalajara y a nuestras 2:00 de la madrugada.

Un cuadro plácido para llegar a dieciseisavos en lo que podría ser otro cruce favorable si se cumple la lógica (pasar primeros supondría jugar contra el segundo del grupo de Argentina, que completan las débiles Argelia, Austria y Jordania).

Y a partir de ahí... ya habrá tiempo para hacer unos análisis que, hoy por hoy, no dejan de ser ciencia ficción. Aficionados al planeta fútbol, bienvenidos a 2026, bienvenidos al año de un Mundial 'a lo Trump'.