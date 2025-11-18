¿España ganará el Mundial? VOTA en nuestra encuesta

Luis de la Fuente se ajusta las gafas durante un partido de la selección

España ya está en el Mundial de EEUU, México y Canadá 2026. La selección de Luis de la Fuente ha solventado con un empate el trámite este martes ante Turquía y ha sellado su clasificación matemática para la Copa del Mundo del próximo verano.

Hechos los deberes, toca soñar. Y toca, por tanto, hacer la pregunta de rigor: ¿Somos favoritos a ganar el Mundial? Cuatro años después del batacazo de Catar, las cosas han cambiado mucho.

La selección es la vigente campeona de la Eurocopa y, pese a perder la final de la Nations League en los penaltis frente a la Portugal de CR7, suma una racha histórica invicta en los 90 y 120 minutos reglamentarios.

Los jugadores ya han hablado en el campo con una clasificación inmaculada. Ahora te toca hablar a ti. ¿España logrará su segunda 'estrella' masculina? Vota en nuestra encuesta: