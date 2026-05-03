El FC Barcelona femenino pasa la final de la Champions League al vencer en la vuelta de semifinales al Bayern de Múnich (4-2)

La jugadora del Barcelona Ewa Pajor y la jugadora del Bayern Bernadette Amani, durante la vuelta de semifinales de Liga de Campeones Femenina entre el Barcelona y el Bayern Múnich.

El FC Barcelona femenino jugará la final de la Champions League ante el Olimpic de Lyon, el otro grande del fútbol europeo femenino, tras eliminar en el partido de vuelta de semifinales al Bayern de Múnich por 4-2 (5-3 en el global). Será la tercera vez consecutiva que se enfrentan los dos grandes del fútbol europeo femenino y la sexta final consecutiva de las azulgrana.

En la primera parte el FC Barcelona se adelantó en las dos ocasiones, terminando con 2-1 a falta del último tiempo de la eliminatoria. Comenzó presionando el Bayern pero era el Barça el que creaba más peligro, hasta que llegó en el primer gol en el minuto 13 gracias a Salma Paralluelo a centro de Graham Hansen.

No tardó el Bayern en empatar. Era el minuto 17, con un contragolpe perfecto de las alemanas que culmina Dallmann de un disparo cruzado al que no llega Cata Coll. Las culés reaccionaban rápido, con doble ocasión dos minutos después de Alexia Putellas y de Brugts.

Era el aviso para decir que el Barcelona no estaba dispuesta a estar mucho por debajo en el marcador. Alexia certificaba el 2-1 en el minuto 21 tras un centro por la izquierda de Salma, barullo en el área incluido.

El Barça controlaba más el partido y estaba siendo mejor, pero no se vio reflejado con más goles, a pesar de grandes ocasiones como la del 32 con un zurdazo de Mapi León o el cabezazo de Graham Hansen. Mapi la volvía a tener en el 35 y así acabó el primer tiempo, con las azulgrana más volcadas en el área rival pero sin fruto de irse en el marcador y el global de la eliminatoria.

El FC Barcelona se escapa en el marcador... y aún así sufre

Comenzó apretando el Bayern, sabedor de que con un gol igualaba el partido y la eliminatoria. Pero les duró poco la ilusión, porque en el minuto 54 el Barça ponía el 3-1 y alejarse en ese momento 4-2 en el global. Otro centro desde la izquierda de Salma Paralluelo y Pajor remata impecable de cabeza.

Normalmente en estas circunstancias los de Pere Romeu se escapan en el marcador, siempre quieren más, y así fue. Alexia ponía el 4-1, con dudas de fuera de juego que revisó el VAR y que finalmente concedió.

Sin embargo, el Bayern, como buen equipo alemán, no se rendía. La vuelta de Aitana Bonmatí tras 154 días ausente por lesión no daba suerte y en el minuto 71 las teutonas acortaron distancia con el gol de Harder.

El Barça no se ponía nerviosa y seguía insistiendo para volver a distanciarse en el marcador y no sufrir un susto en los últimos minutos, pero el Bayern volvía a avisar con un balón al larguero tras tocar Cata Coll, que volvía a salvar al Barcelona con otra parada. Era el minuto 79 y las azulgrana sufrían como nunca. Las alemanas veían que era posible llegar al menos a la prórroga.

Aitana aliviaba el asedio con un contraataque en carrera pero su disparo salía fuera. El Bayern seguía insistiendo y un nuevo larguero tras el trallazo de Dallmann, que estaba siendo ahora una pesadilla. De tener la eliminatoria casi segura, a ver tambalearse todo, aunque las blaugrana también tenían alguna, como la de Claudia Pina en el 84 que acabó en los guantes de Mahmutovic.

Los temores llegaron: que el Barça pidiera la hora, pero no se produjo al final tal cosa: llegó el 4-3 en el 90 pero afortunadamente se anuló por falta previa. El partido no daba para más.