980 cromos, 112 páginas y casi 1.000 euros: completar el álbum del Mundial 2026, con Lamine Yamal y Messi, costará tres cuartas partes de un SMI

Sile, sile y ya. Porque el álbum de cromos del Mundial de fútbol 2026 va a ser difícil poder completarlo. Los analistas de mercado ya han hecho cálculos y el torneo más grande de la historia tendrá, por consiguiente, la colección más cara de la historia.

Serán 980 cromos, incluidas 68 cartas 'especiales' los que tendrá que conseguir el ávido coleccionista (o algunos esforzados padres y madres) para completar el álbum de 112 páginas del Mundial de EEUU, México y Canadá. Y eso supone un buen dinero.

La colección de estrellas es infinita en el sentido figurado y casi casi, en el literal. Porque conseguir a Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Vinicius Jr. es un reto no al alcance de cualquiera.

The Guardian se ha hecho eco de las cuentas. En el casi imposible caso de que alguien compre cromos y no se encuentre ninguno repetido, tendría que comprar 140 paquetes, a un precio de 202 euros. Pero eso, evidentemente, no es ni medio realista.

Las proyecciones estadísticas marcan que habría que hacerse con unos 1.000 paquetes, de siete cartas cada uno, para alcanzar la ansiada cifra de 980 cromos originales. Al cambio, hablamos de unos 1.150 euros de 'inversión'. Más o menos, tres cuartas partes de un salario mínimo interprofesional (SMI).

La megacolección de Panini ha visto la luz este martes. Fue en un evento en el estadio de Wembley (Inglaterra) y con la participación de los exjugadores de la selección inglesa David James, John Barnes y Gary Cahill.

Cahill aseguró sentir emoción por participar en un evento que le marcó desde crío. "Como alguien que creció coleccionando cromos de Panini, intercambiándolos con amigos en el patio del colegio e intentando completar el álbum en cada torneo, el álbum siempre ha marcado el verdadero comienzo de un Mundial para mí", apuntó el recordado defensa del Chelsea y otros tantos equipos.