Macron rompe el frente con Alemania y carga contra el repago acelerado de la deuda europea: "Nos endeudamos por la pandemia y ahora algunos nos dicen que paguemos rápido, es idiota"

La economía global atraviesa un momento de completa inestabilidad e incertidumbre. Dicho panorama se atribuye en gran parte a la guerra desatada en Oriente Medio. El estrecho de Ormuz juega un rol fundamental en el comercio y su bloqueo intermitente ha significado el aumento de precio en recursos naturales.

Previo al inicio del conflicto, el 20 % del petróleo mundial y una importante cantidad del gas natural se desplazaban por dicho paso marítimo. Esta situación se ha traducido en un incremento significativo en los costes de vida de la población global y los europeos no se han librado de ello. Así lo manifiesta Seamus Boland, presidente del Comité Económico y Social Europeo, en entrevista para Político.

“El aumento de los costes energéticos está repercutiendo en la alimentación, el transporte y la vivienda, afectando con mayor dureza a los hogares de ingresos bajos y medios”, declara.

En este mismo sentido, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, expresa su preocupación con relación a la intervención en canal marítimo. “A medida que persiste el bloqueo del estrecho de Ormuz, es evidente que sus repercusiones se están acentuando y, según algunos, se están extendiendo a la economía en general”, señala.

A nivel macroeconómico, la presente coyuntura ha agravado el balance financiero de las naciones europeas; Dombrovskis es consciente de esto. “Nos enfrentamos a la estanflación: desaceleración económica y aumento de la inflación al mismo tiempo”, detalla.

Diversas perspectivas de la UE

El tenso entorno financiero ha abierto un debate con relación a la manera en que la Unión Europea debe administrar su presupuesto de 1,8 billones de euros para el periodo 2028-2034.

Por una parte, los países del norte quieren controlar el gasto y destinar más fondos a la defensa. Mientras que, por su parte, las naciones del sur argumentan que necesitan apoyo económico. Cabe mencionar que desde el 2028 Bruselas debe iniciar a saldar una deuda conjunta de 25.000 millones de euros anuales que emitió para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la COVID-19.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, subraya la importancia de contar con un apoyo financiero por parte de la UE, teniendo en cuenta que ya existen déficits acumulados.

“Nos endeudamos durante la pandemia. Hoy algunos nos dicen que tenemos que pagar rápido. Es una idiotez”. Sentencia. Finalmente, el ejecutivo galo hace hincapié en tomar acción al respecto, tomando en cuenta la postura internacional que tienen algunos gobiernos frente a Europa.

“No debemos subestimar que este es un momento único en el que un presidente estadounidense, un presidente ruso y un presidente chino están totalmente en contra de los europeos. Así pues, este es el momento oportuno para que despertemos”, concluye.