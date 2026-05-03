Empieza a leer cómics antes de dormir en lugar de mirar el móvil y nota un cambio radical: "Mis sueños son más fantasiosos y menos marcados por los terrores cotidianos"

Los expertos no se cansan de repetirlo. Usar el móvil antes de dormir es muy perjudicial para el descanso. Y la mejor forma de comprobarlo es hacer el esfuerzo de cambiar ese hábito que muchas personas tienen tan interiorizado en la actualidad.

Esa decisión es la que tomó Joel Harley, un periodista del medio de comunicación británico The Guardian. El profesional de la información ha contado en un artículo cuáles han sido los cambios que ha notado en sus sueños desde que ha cambiado la utilización del móvil por la lectura de cómics.

"Solía irme a la cama y quedarme mirando el móvil hasta quedarme dormido. Cuando no estaba leyendo sin parar titulares alarmistas, me quedaba dormido entre comentarios odiosos en las redes sociales o reviviendo los dramas del trabajo a través de las versiones móviles de Teams y Slack", ha detallado Harley.

El periodista ha explicado que el resultado de esa forma de decir adiós al día era que "cuando por fin conseguía conciliar el sueño, este era inquieto y estaba plagado de ansiedad. Con la mente inundada por temores de todo tipo de apocalipsis y por la virulencia de los agitadores en Internet, no es de extrañar que mis sueños estuvieran llenos de lo mismo".

"Necesitaba cuidar mi salud mental y crear nuevas rutinas"

Una noche de insomnio se convirtió en un punto de inflexión para Joel Harley, quien decidió cambiar por completo lo que hacía antes de dormir. "Impulsado por el revuelo en Internet que rodeaba la inminente segunda legislatura de Donald Trump, me di cuenta de que necesitaba cuidar mi salud mental y crear nuevas rutinas antes de que el miedo y la ira me consumieran por completo", ha expresado el profesional de la información.

Harley ha destacado que "en lugar de coger el móvil por las noches, opté por leer un cómic. Leerlos de adulto me devolvió esa capacidad de asombro infantil que trascendió mis ansiedades. Noté que mi sueño empezó a mejorar. Mis sueños eran más fantasiosos y menos marcados por los terrores cotidianos".

No obstante, el periodista ha dejado claro en su artículo que "redescubrir mi amor por los cómics no consiste en esconder la cabeza bajo el ala refugiándome en universos imaginarios. Se trata de dedicar tiempo al cuidado personal en un mundo que cada vez nos exige más mentalmente".

"Dejar atrás esas noches pegado al móvil ha mejorado mi estado de ánimo, mi creatividad y mi visión general de la vida", ha asegurado Joel Harley.