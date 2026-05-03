Laura Rojas Marcos, psicóloga: "El cerebro funciona mejor para tomar decisiones si escribes el reto y lo divides por pasos"

La salud mental ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en una prioridad absoluta en nuestra sociedad. En el día a día, nos enfrentamos a un sinfín de situaciones que nos ponen al límite y que pueden llegar a desencadenar picos de estrés, ansiedad o una profunda frustración. . Por suerte, cada vez somos más conscientes de la necesidad de cuidar nuestra estabilidad emocional.

Para aprender a gestionar este carrusel emocional, la reconocida psicóloga Laura Rojas Marcos ha querido compartir unas valiosas reflexiones en una reciente entrevista para los micrófonos de Radio Televisión Española (RTVE).

La especialista arranca poniendo el foco en un concepto fundamental: nuestro diálogo interno. “El diálogo interno tiene mucho que ver con cómo nos hablamos. Tenemos conversaciones internas respecto a lo que estamos viviendo en ese momento”, explica. Además, destaca la trascendencia que tiene este mismo en la vida de las personas.

Lejos de ser algo anecdótico, Rojas destaca el tremendo peso que tiene esa voz interior en nuestra vida diaria: “La manera en que nos hablamos va a influir en cómo nos relacionamos con otras personas, a la hora de abordar un objetivo, a la hora de tener que resolver un conflicto”, detalla.

Es muy habitual que acabemos cayendo en una espiral de pensamientos negativos, especialmente si tenemos en cuenta la convulsa coyuntura sociopolítica actual

“Hoy día es algo que estamos viendo mucho en el campo de la salud mental, con toda esta situación global que estamos viviendo de conflicto, de guerras, donde la economía también está fluctuando muchísimo”, apunta la psicóloga.

El método propuesto por Rojas



Ese pesimismo ambiental se contagia fácilmente a nuestra rutina. “Todos tenemos nuestras dudas”, sostiene Rojas, manifestando que, ya sea de índole económico, familiar, de pareja o personal, entre otros ámbitos, todos los individuos viven con situaciones de incertidumbre, las cuales, al ser mal gestionadas, llegan a repercutir directamente en el bienestar mental de cada uno de ellos.

“El miedo nos lleva a paralizarnos por sobre analizar; nos quedamos estancados en la duda, en el miedo, y esos pensamientos rumianticos nos hacen sufrir muchísimo”, puntualiza.

Para frenar en seco este desgaste emocional y salir del bucle, Rojas anima a recuperar dos herramientas de toda la vida: el papel y el bolígrafo. “El cerebro funciona mejor para tomar decisiones si escribes el reto y lo divides por pasos”, sentencia.

Al plasmar los problemas sobre el folio, les quitamos peso y ganamos perspectiva. “Aquí estamos hablando de planificación de espacio, de tiempo, de recursos y de toma de decisiones. Eso les va a ayudar a poder afrontar el miedo, las dudas, las ansiedades”, concluye.