Una estadounidense que se mudó con su familia a España describe lo que más echa de menos: "La cama que teníamos en EEUU no entra en nuestro piso español"

Uno de los aspectos más duros de cambiar de país es dejar de ver a diario tanto a los familiares como a los objetos con los que estás familiarizado en casa. El primero de los problemas no tiene otra solución que viajar siempre que se pueda para reencontrarse con esas personas; el segundo, se puede solventar parcialmente intentando llevarse al nuevo país de residencia los objetos importantes.

Sin embargo, Rebecca Cretella, una estadounidense que se mudó con su familia hace siete meses desde el estado de Connecticut a Las Rozas (Madrid), ha optado por deshacerse de forma casi total de los objetos que tenía en el país norteamericano para iniciar una nueva vida en España.

En un artículo publicado en Business Insider, Cretella ha explicado que "en lugar de enviar nada por correo o alquilar un trastero en EEUU, decidimos empezar de cero, prometiéndonos comprar las cosas con cuidado cuando llegáramos a nuestro piso".

No obstante, la estadounidense ha reconocido que "clasificar las pertenencias de décadas nos resultó a la vez liberador y abrumador. ¿Cómo iba a decidir qué llevarnos en solo unas pocas maletas y una mochila por persona?".

La cama King Size: el objeto que más echa de menos

De todo lo que dejaron en EEUU, lo que más echa de menos Rebecca Cretella es la cama de gran tamaño en la que podía dormir. "En EEUU, mi marido y yo compartíamos una cama King Size y teníamos mucho espacio para estirarnos", ha afirmado.

Y no hay solución posible a esa incomodidad. Más allá de que esas camas tan grandes no sean habituales en España, la mujer ha lamentado que "la cama que teníamos en EEUU no entra en nuestro piso español".

"Nos decidimos por una cama doble europea, que mide 140 centímetros de ancho y 200 centímetros de largo. Es bastante más pequeña que una cama King Size estándar estadounidense, que mide 193 centímetros de ancho y 203 centímetros de largo", ha detallado Cretella.

En ese sentido, la estadounidense ha expresado que "me he acostumbrado a compartir el colchón más pequeño con mi marido, un lanzador de peso estadounidense de élite que ocupa mucho más espacio que yo, pero seguimos echando de menos nuestra querida cama King Size".