Florentino Pérez convoca elecciones: todos los pasos del proceso electoral del Real Madrid

Florentino Pérez ha convocado elecciones. Es una de las noticias del año en el mundo del fútbol. Después de la temporada en blanco y de las polémicas en el vestuario, el máximo mandatario madridista llama a sus socios al proceso electoral.

Ahora se abre un proceso en el Real Madrid. El club blanco tiene fijado en sus estatutos cada paso que debe seguir en una situación como esta. Es de esperar que se respete cada uno de ellos.

Antes de las votaciones se deben presentar los candidatos que cumplan con los requisitos que establece el club. Quince días después, tendrán lugar las elecciones.

Pero ¿cómo es el proceso electoral en el Real Madrid, paso a paso?

Así es el proceso electoral del Real Madrid

El proceso electoral consta de los siguientes pasos, según el artículo 40 de los estatutos del Real Madrid:

La Junta Electoral abre un plazo de 10 naturales para la presentación de candidaturas: esto se hace dentro de los dos días siguientes del hecho que motiva las elecciones.

esto se hace dentro de los dos días siguientes del hecho que motiva las elecciones. Publicidad : la convocatoria debe aparecer en el tablón de anuncios del Real Madrid y en al menos dos periódicos de Madrid.

: la convocatoria debe aparecer en el tablón de anuncios del Real Madrid y en al menos dos periódicos de Madrid. Revisión de las candidaturas : la Junta Electoral estudia cada candidatura para aprobarla o anularla al día siguiente de su presentación.

: la Junta Electoral estudia cada candidatura para aprobarla o anularla al día siguiente de su presentación. Número de candidatos: si hay dos o más, se convocan elecciones. Si sólo hay uno, se le proclama presidente sin necesidad de votación. Si no hay ninguno, se convoca una Asamblea General Extraordinaria en un plazo de 10 días para decidir los pasos a seguir.

si hay dos o más, se convocan elecciones. Si sólo hay uno, se le proclama presidente sin necesidad de votación. Si no hay ninguno, se convoca una Asamblea General Extraordinaria en un plazo de 10 días para decidir los pasos a seguir. Fecha de votación : se celebrará en los 15 días siguientes a la proclamación de candidatos.

: se celebrará en los 15 días siguientes a la proclamación de candidatos. Votación: debe durar, como mínimo, desde las 9:00 hasta las 20:00 y se llevará a cabo mediante papeleta.

En las elecciones del Real Madrid pueden votar todos los socios del club que sean mayores de edad y que lleven al menos un año como socios de manera ininterrumpida.

¿Cuándo podría haber nuevo presidente?

Todo depende del número de candidatos que se presenten. En el caso de que haya un único candidato, el Real Madrid tendrá nuevo presidente en un plazo aproximado de 13 días, si es que el proceso se lleva a cabo con la agilidad esperada.

Si hay dos o más candidatos, el Real Madrid tardará entre 28 y 30 días en tener nuevo presidente.