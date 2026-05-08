El Real Madrid dicta sentencia: multa de 500.000 euros para Fede Valverde y Tchouaméni tras la pelea

El Real Madrid ha dado por cerrado el expediente disciplinario abierto a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras la pelea que se produjo este mismo jueves tras el entrenamiento de la plantilla y que acabó con el jugador uruguallo en el hospital de Valdebebas y al que se le tuvieron que aplicar tres puntos por una herida en la cabeza. El castigo al que ha llegado el club paraambos futbolistas no tiene precedentes: una sanción económica que alcanza el medio millón de euros y que sienta un precedente y una advertencia para el interior del vestuario, donde los incidentes semejantes se llevan sucediendo a lo largo de las últimas semanas después de que el Real Madrid haya perdido cualquier posibilidad de ganar algún título esta temporada.

Todo, además, bajo la elevada certeza de que el entrenador, Álvaro Arbeloa cuenta sus últimos días en el banquillo blanco y que las tensiones dentro del vestuario protagnizan gran parte del mismo.

La entidad blanca ha confirmado este viernes que ambos futbolistas han comparecido ante el instructor del expediente y "han mostrado su arrepentimiento por lo sucedido", que llegó a despertar una de las mayores crisis internas presenciadas en el máximo club de la capital.

Según ha explicado el club en un comunicado oficial, tanto el centrocampista uruguayo como el internacional francés "han reconocido su error" y se disculparon mutuamente durante la comparecencia. Además, han trasladado sus disculpas al propio Real Madrid, a sus compañeros de plantilla, al cuerpo técnico y a la afición madridista.

Los dos jugadores también han manifestado su disposición a aceptar cualquier medida disciplinaria que el club considerase adecuada para resolver el conflicto y ahí es donde entra el dato hitstórico: tras evaluar la situación y la actitud mostrada por ambos futbolistas, el Real Madrid ha decidido imponer una sanción económica de 500.000 euros a cada jugador. "Damos así por concluidos los procedimientos internos abiertos en las últimas horas", aseguran.

Con esta decisión, el club busca zanjar definitivamente el incidente y centrar nuevamente la atención del equipo a escasas horas de que se enfrenten ante el F.C. Barcelona que podría proclamarse como campeón de Liga ante su eterno rival.